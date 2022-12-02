https://sputnikarabic.ae/20221202/عشرات-الإصابات-جراء-قمع-الجيش-الاسرائيلي-لمسيرات-مناهضة-للاستيطان-في-الضفة-الغربية-1070776558.html

عشرات الإصابات جراء قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية

عشرات الإصابات جراء قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الجيش الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية، وأطلق الجيش الاسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T14:44+0000

2022-12-02T14:44+0000

2022-12-02T14:57+0000

أخبار فلسطين اليوم

تقارير سبوتنيك

حصري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070776358_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_bb2bf156c72e68790d6f8dfc676c3532.jpg

وفي قرية كفر قدوم قضاء قلقيلية شمال الضفة الغربية، أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وأصيب العشرات من المواطنين بحالات اختناق بعد إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة.وقال عاكف القدومي منسق لجان المقاومة الشعبية شمال الضفة الغربية لوكالة "سبوتنيك": "إنَّ الجيش الإسرائيلي هاجم المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بجروح، والعشرات بالاختناق، وقد جرى علاجهم ميدانياً، وأمام جرائم الاحتلال ندعو احرار العالم والأمم المتحدة وأصدقاء فلسطين إلى دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم لأن هدف الاحتلال ومستوطنيه هو تهجيرنا من أرضنا".وقمعت القوات الاسرائيلية المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيتا وبيت دجن قضاء مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، حيث خرجت المسيرات بعد صلاة الجمعة في محاولة للوصول للأرضي المصادرة، لكن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.وقال الناشط في المقاومة الشعبية خيري حنون لـ" سبوتنيك" : "إنَّ الاحتلال يزيد من إجراءاته القمعية بحق الشعب الفلسطيني ويقوم بعمليات التصفية للشبان الفلسطينيين، ويقتحم المدن والقرى ويصادر الممتلكات والأراضي، وأمام هذه السياسة الإجرامية نقول للاحتلال إنَّ الشعب الفلسطيني باق في هذه الارض مهما حصل، وسيبقى حارساً للأرض، وليعلم الاحتلال أنَّ المقاومة ستستمر وتتصاعد".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري