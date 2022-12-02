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فنلندا: الحرب في أوكرانيا أظهرت ضعف أوروبا
فنلندا: الحرب في أوكرانيا أظهرت ضعف أوروبا
صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، بأن أوروبا ليست "قوية بما يكفي" لتقف وحدها أمام روسيا. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:21+0000
2022-12-02T09:21+0000
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وقالت سانا مارين خلال زيارة لأستراليا، اليوم الجمعة، تقييما لقدرات أوروبا في ضوء العملية العسكرية في أوكرانيا، إنّ "غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل روسيا، كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو".أضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق دون الولايات المتحدة"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.وشدّدت مارين على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دورا مركزيا في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.وقالت مارين "لفترة طويلة، وضعت أوروبا استراتيجية تجاه روسيا لتوثيق علاقاتنا الاقتصادية ولشراء الطاقة من روسيا (...) اعتقدنا أنّ ذلك سيمنع نشوب الحرب"، ولكن تبيّن أنّ هذا النهج "خاطئ تماما".وأشارت إلى أنهم "لا يهتمون بالعلاقات الاقتصادية، ولا يهتمون بالعقوبات. لا يهتمون بأي من ذلك".
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العالم, مواجهة, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلندا, روسيا
العالم, مواجهة, أخبار الاتحاد الأوروبي, فلندا, روسيا

فنلندا: الحرب في أوكرانيا أظهرت ضعف أوروبا

09:21 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAAرئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAA
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صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، بأن أوروبا ليست "قوية بما يكفي" لتقف وحدها أمام روسيا.
وقالت سانا مارين خلال زيارة لأستراليا، اليوم الجمعة، تقييما لقدرات أوروبا في ضوء العملية العسكرية في أوكرانيا، إنّ "غزو واحتلال أوكرانيا المجاورة من قبل روسيا، كشفا نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو".
أضافت أمام معهد لوي للدراسات في سيدني "يجب أن أكون صادقة (...) معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق دون الولايات المتحدة"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وشدّدت مارين على أنه يجب مساعدة أوكرانيا بـ"كل الوسائل"، مشيرة إلى أنّ الولايات المتحدة لعبت دورا مركزيا في تزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا.

وقالت: "علينا التأكّد من أننا نبني أيضاً تلك القدرات فيما يتعلّق بالدفاع الأوروبي والصناعة الدفاعية الأوروبية، وأنه يمكننا التعامل مع أنواع مختلفة من المواقف".

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وقالت مارين "لفترة طويلة، وضعت أوروبا استراتيجية تجاه روسيا لتوثيق علاقاتنا الاقتصادية ولشراء الطاقة من روسيا (...) اعتقدنا أنّ ذلك سيمنع نشوب الحرب"، ولكن تبيّن أنّ هذا النهج "خاطئ تماما".
وأشارت إلى أنهم "لا يهتمون بالعلاقات الاقتصادية، ولا يهتمون بالعقوبات. لا يهتمون بأي من ذلك".
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