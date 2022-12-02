https://sputnikarabic.ae/20221202/قطر-تشجب-وتستنكر-محاولات-تسييس-أو-عنصرة-كرة-القدم-والرياضة-1070776878.html

قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة

قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة

أعربت قطر عن شجبها واستنكارها محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحملات المغرضة، التي تستهدفها. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T14:53+0000

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جاء ذلك في بيان أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لبحث بند "الرياضة والتنمية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.وقبيل انطلاق البطولة في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.وتضمنت الانتقادات سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.

https://sputnikarabic.ae/20221117/ماكرون-يدعو-إلى-عدم-تسييس-الرياضة-وسط-حملة-شرسة-تتعرض-لها-قطر-قبل-المونديال-1070283438.html

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