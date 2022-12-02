قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة
14:53 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 02.12.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
أعربت قطر عن شجبها واستنكارها محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحملات المغرضة، التي تستهدفها.
جاء ذلك في بيان أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لبحث بند "الرياضة والتنمية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأكد البيان عزم قطر على المضي قدما في التزامها بقيمها الوطنية والعربية، والمعايير الدولية الراسخة التي تمنع تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة بشكل عام.
دولة #قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة#قنا#قطر2022https://t.co/20MbVxyiKx pic.twitter.com/j3Ej2loxuV— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 2, 2022
وأعربت الشيخة علياء عن اعتزازها بخطاب الافتتاح للأمير تميم بن حمد، الذي وصفته بـ"التاريخي" واعتبرته "أقوى وأبلغ رد على الحملات المجحفة والانتقائية، والمسيّسة الموغلة في إيحاءات العنصرية والاستعلاء، التي تستهدف تنظيم دولة قطر المونديال".
وقبيل انطلاق البطولة في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.
17 نوفمبر, 16:37 GMT
وتضمنت الانتقادات سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.
وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.