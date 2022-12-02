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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/قطر-تشجب-وتستنكر-محاولات-تسييس-أو-عنصرة-كرة-القدم-والرياضة-1070776878.html
قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة
قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة
أعربت قطر عن شجبها واستنكارها محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحملات المغرضة، التي تستهدفها. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:53+0000
2022-12-02T15:35+0000
بطولة كأس العالم 2022
قطر
أخبار قطر اليوم
رياضة
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جاء ذلك في بيان أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لبحث بند "الرياضة والتنمية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.وقبيل انطلاق البطولة في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.وتضمنت الانتقادات سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.
https://sputnikarabic.ae/20221117/ماكرون-يدعو-إلى-عدم-تسييس-الرياضة-وسط-حملة-شرسة-تتعرض-لها-قطر-قبل-المونديال-1070283438.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة
قطر, أخبار قطر اليوم, رياضة

قطر تشجب وتستنكر محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة

14:53 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 15:35 GMT 02.12.2022)
© AFP 2022 / KARIM JAAFARأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس فيفا، جياني إنفانتينو، يستمعان إلى النشيد الوطني قبل مباراة المجموعة الأولى في كأس العالم قطر 2022 بين قطر والإكوادور، 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / KARIM JAAFAR
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أعربت قطر عن شجبها واستنكارها محاولات تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة، مؤكدة ترفعها عن الحملات المغرضة، التي تستهدفها.
جاء ذلك في بيان أدلت به الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، لبحث بند "الرياضة والتنمية"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وأكد البيان عزم قطر على المضي قدما في التزامها بقيمها الوطنية والعربية، والمعايير الدولية الراسخة التي تمنع تسييس أو "عنصرة" كرة القدم والرياضة بشكل عام.
وأعربت الشيخة علياء عن اعتزازها بخطاب الافتتاح للأمير تميم بن حمد، الذي وصفته بـ"التاريخي" واعتبرته "أقوى وأبلغ رد على الحملات المجحفة والانتقائية، والمسيّسة الموغلة في إيحاءات العنصرية والاستعلاء، التي تستهدف تنظيم دولة قطر المونديال".
وقبيل انطلاق البطولة في قطر، تزايدت الدعوات في أوروبا لمقاطعة العرس الكروي، على خلفية اتهامات بالفساد متعلّقة بكيفية حصول الدولة الثرية على حقّ تنظيم البطولة.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2022
ماكرون يدعو إلى عدم تسييس الرياضة وسط "حملة شرسة" تتعرض لها قطر قبل المونديال
17 نوفمبر, 16:37 GMT
وتضمنت الانتقادات سجلّ الدوحة الحقوقي في مجال الحريّات وحقوق المرأة والمثليين والعمّال المهاجرين، وصولاً إلى تقاليد المجتمع القطري المحافظ ومناخ البلد الحارّ وتكييف الملاعب.
وسابقا قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، ردا على تقارير حول تجاوزات بشأن معاملة المهاجرين، إن هناك مبالغة في التعامل مع ملف العمال في بلاده.
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