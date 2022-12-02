https://sputnikarabic.ae/20221202/كوريا-الجنوبية-تفرض-عقوبات-على-كوريا-الشمالية-بسبب-برنامجها-الصاروخي-1070752463.html
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية وذلك ردا على التهديدات الأمنية المتزايدة منها، والتي كان أبرزها إطلاق صاروخ بعيد المدى... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T06:56+0000
2022-12-02T06:56+0000
2022-12-02T06:56+0000
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وحسب وكالة "يونهاب"، ذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان، أن سيئول قررت فرض عقوبات مستقلة على 8 أفراد و7 مؤسسات على صلة ببرامج تطوير الصواريخ النووية والصاروخية لبوينغ يانغ.وأوضحت أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وأولئك المتورطين في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.وقبل ذلك بساعات، أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، أنها فرضت عقوبات على 3 أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب العمال الحاكم على صلة ببرنامج تطوير الأسلحة في البلاد. وبعد إعلان كوريا الجنوبية، أعلنت اليابان أيضا أنها فرضت عقوبات على 3 مؤسسات وفردا يشاركون في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان منفصل إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الدول الثلاث تؤكد "عزمها القوي والموحد" على الرد بشكل حاسم على تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية. وأضافت أن سيئول ستواصل جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لخلق "بيئة لا يوجد فيها خيار آخر لكوريا الشمالية سوى التخلي عن تطويرها النووي".
https://sputnikarabic.ae/20221126/كيم-جونغ-أون-هدفنا-امتلاك-أقوى-قوة-نووية-في-العالم-1070582310.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجها الصاروخي
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية وذلك ردا على التهديدات الأمنية المتزايدة منها، والتي كان أبرزها إطلاق صاروخ بعيد المدى الشهر الماضي.
وحسب وكالة "يونهاب"، ذكرت
وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان، أن سيئول قررت فرض عقوبات مستقلة على 8 أفراد و7 مؤسسات على صلة ببرامج تطوير الصواريخ النووية والصاروخية لبوينغ يانغ.
وأوضحت أن من بين أولئك الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء مسؤولون في المؤسسات المالية ذات الصلة بالبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، وأولئك المتورطين في عمليات النقل غير القانونية للسلع الكورية الشمالية الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى أخرى.
وقبل ذلك بساعات، أعلنت الولايات المتحدة
، مساء الخميس، أنها فرضت عقوبات على 3 أعضاء كوريين شماليين بارزين في حزب العمال الحاكم على صلة ببرنامج تطوير الأسلحة في البلاد.
وبعد إعلان كوريا الجنوبية، أعلنت اليابان
أيضا أنها فرضت عقوبات على 3 مؤسسات وفردا يشاركون في البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وقالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان منفصل إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الدول الثلاث تؤكد "عزمها القوي والموحد" على الرد بشكل حاسم على تطوير كوريا الشمالية
للأسلحة النووية والصاروخية.
وأضافت أن سيئول ستواصل جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي لخلق "بيئة لا يوجد فيها خيار آخر لكوريا الشمالية سوى التخلي عن تطويرها النووي".