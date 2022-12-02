https://sputnikarabic.ae/20221202/لابيد-لنتنياهو-لن-أتلقى-منك-دروسا-في-الديمقراطية-1070775595.html

لابيد لنتنياهو: لن أتلقى منك دروسا في الديمقراطية

لابيد لنتنياهو: لن أتلقى منك دروسا في الديمقراطية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، إن سابقه يائير لابيد يحاول دفع ضباط الجيش الإسرائيلي ورؤساء البلديات إلى التمرد ضد حكومته في مخالفة لمبادئ... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T14:38+0000

2022-12-02T14:38+0000

2022-12-02T14:38+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

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نتنياهو، الذي كان يشير إلى رسالة بعث بها لابيد إلى رؤساء السلطات المحلية دعاهم فيها إلى عدم التعاون مع عضو الكنيست المتشدد آفي ماعوز في مجالات التعليم، اعتبر أن "سلوك لابيد خطير ويضر بالديمقراطية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.بعد حوالي ساعة من اتهامات نتنياهو، نشر لابيد بيانا رد فيه على رئيس الوزراء المكلف "أنا لا أتلقى دروسًا في الديمقراطية منك، ولا من شخص يدير آلة سموم ممولة من الخارج تنشغل في القذف والافتراء من أدنى نوع"، وليس من الذي وقف على سلالم المحكمة وحرض على حكم القانون. ليس من الذي عيّن حاليا مدانا بدعم الإرهاب (في إشارة إلى إيتمار بن غفير زعيم حزب "عوتسما يهوديت") وزيرا للأمن القومي، ومجرما متسلسلا لوزارة الداخلية، ليس من شخص خالف كل وعد قطعه على الإطلاق، وحتى شركاؤه يعترفون بأنه كاذب متسلسل".وتابع لابيد مخاطبا نتنياهو: " لم تكن هناك لحظة واحدة في العام ونصف العام الماضيين احترمت فيها الديمقراطية".وقال نتنياهو في الكلمات التي نشرها في وقت سابق إنه "يجب أن نترك الجيش الإسرائيلي خارج أي نقاش سياسي، وبالتأكيد لا يجب على كبار الضباط التمرد على الحكومة الإسرائيلية التي نالت ثقة الشعب. هذا تجاوز للخط الأحمر".وأضاف رئيس الحكومة المكلف "حتى عندما كنا في المعارضة، لم نتمرد أبدا على الحكومة الإسرائيلية".وتابع: "لم نفعل ذلك حتى عندما شكلت الحكومة المنتهية ولايتها حكومة مع ممثلين عن جماعة "الإخوان المسلمين" (في إشارة للقائمة الموحدة برئاسة منصور عباس) الذين يعارضون قيام دولة يهودية وديمقراطية، وينكرون حقوق المرأة والمثليين. لم نفعل ذلك حتى عندما داست الحكومة المنتهية ولايتها المعايير الديمقراطية في الكنيست والحكومة".وهاجم نتنياهو لابيد: "أدعو المعارضة إلى التصرف بمسؤولية. لدينا دولة واحدة وجيش واحد وشعب واحد. يجب ألا نؤذيهم. وبالمثل، أنا أرفض الادعاءات الكاذبة ضدنا. الحكومة الإسرائيلية تحت قيادتي ستحمي حقوق جميع المواطنين الإسرائيليين والتأكد من العمل انطلاقا من الضمان المتبادل والمسؤولية الوطنية، كما فعلنا في جميع الحكومات تحت قيادتي".وأضاف "نقطة أخيرة: من يقود سياسة الحكومة هو أولا وقبل كل شيء رئيس الوزراء. سأقود الحكومة الإسرائيلية وفقا للمبادئ الوطنية والديمقراطية التي وجهتني طوال حياتي، وسأعمل من خلالها على ضمان وتحسين حياة جميع المواطنين الإسرائيليين - دون استثناء".يشار إلى أن نتنياهو زعيم حزب "الليكود"، كان قد توصل إلى اتفاق مع رئيس حزب "نوعم" آفي ماعوز، يقضي بتوليه المسؤولية على المناهج الخارجية في المدارس الإسرائيلية في الحكومة القادمة التي يعمل نتنياهو على تشكيلها.وخاض حزب "نوعم" الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري ضمن تحالف "الصهيونية الدينية" (14 مقعدا بالكنيست من أصل 120) بقيادة بتسلئيل سموتريتش، الذي ضم أيضا "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) بقيادة إيتمار بن غفير.ويسود مخاوف داخل إسرائيل وخارجها من تشكيلة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين.وأفضت المفاوضات الائتلافية بين نتنياهو وقادة أحزاب معسكر اليمين بقيادته حتى الآن بما في ذلك إلى تعيين إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي (وزارة جديدة مستحدثة بدلا من الأمن الداخلي)، مع صلاحيات غير مسبوقة، مع إسناد منصب وزير تطوير النقب والجليل أيضا إلى حزبه.

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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة