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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/لماذا-تأهلت-كوريا-إلى-دور-الـ16-رغم-تعادلها-في-النقاط-وفرق-الأهداف-مع-الأوروغوي-1070782691.html
لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟
لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟
صعدت كوريا الجنوبية إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد فوزها على البرتغال متصدرة المجموعة الثامنة، ورغم فوز الأوروغواي على... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T18:15+0000
2022-12-02T18:15+0000
بطولة كأس العالم 2022
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أخبار قطر اليوم
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في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، حققت كوريا الجنوبية فوزا مفاجئا على رفاق رونالدو بهدفين لهدف، لترفع نقاطها إلى 4 في وصافة المجموعة، وخلف البرتغال صاحبة الصدارة بست نقاط.الأوروغواي بدورها فازت على غانا بهدفين مقابل لا شيء، لترفع رصيدها من النقاط إلى 4 أيضا، لكنها حلت في المركز الثالث رغم تساويها مع كوريا الجنوبية في فارق الأهداف، والذي بلغ "صفرا" لكل منهما. حلت غانا رابعا برصيد 3 نقاط.بعد تعادل كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية في عدد النقاط وفارق الأهداف، كانت قاعدة "الأهداف المسجلة" هي الفيصل في تحديد صاحب الأفضلية بينهما.في الجولة الأولى من المجموعة، تعادل المنتخبين دون أهداف، وفي الجولة الثانية خسرت كوريا الجنوبية أمام غانا بنتيجة 3-2، ثم فازت في الجولة الثالثة بنتيجة 2-1. أما الأوروغواي فخسرت بهدفين للا شيء أمام البرتغال قبل أن تكسب غانا بهدفين للا شيء.وبذلك، يكون المنتخب الآسيوي سجل 4 أهداف خلال منافسات المجموعة مقابل هدفين فقط لصالح الأوروغواي، ما يمنحه الأفضلية للحصول على بطاقة التأهل.
https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تشتكي-من-خطأ-فادح-في-الترجمة-خلال-كأس-العالم-1070655486.html
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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم
رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم

لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟

18:15 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULAمنتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022
منتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA
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صعدت كوريا الجنوبية إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد فوزها على البرتغال متصدرة المجموعة الثامنة، ورغم فوز الأوروغواي على غانا.
في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، حققت كوريا الجنوبية فوزا مفاجئا على رفاق رونالدو بهدفين لهدف، لترفع نقاطها إلى 4 في وصافة المجموعة، وخلف البرتغال صاحبة الصدارة بست نقاط.
الأوروغواي بدورها فازت على غانا بهدفين مقابل لا شيء، لترفع رصيدها من النقاط إلى 4 أيضا، لكنها حلت في المركز الثالث رغم تساويها مع كوريا الجنوبية في فارق الأهداف، والذي بلغ "صفرا" لكل منهما. حلت غانا رابعا برصيد 3 نقاط.
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 7 نوفمبر 2022، يلعب صبي كرة القدم أمام جدارية قبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، على طول شارع في كراتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
بطولة كأس العالم 2022
كوريا الجنوبية تشتكي من "خطأ فادح" في الترجمة خلال كأس العالم
29 نوفمبر, 10:34 GMT
بعد تعادل كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية في عدد النقاط وفارق الأهداف، كانت قاعدة "الأهداف المسجلة" هي الفيصل في تحديد صاحب الأفضلية بينهما.
في الجولة الأولى من المجموعة، تعادل المنتخبين دون أهداف، وفي الجولة الثانية خسرت كوريا الجنوبية أمام غانا بنتيجة 3-2، ثم فازت في الجولة الثالثة بنتيجة 2-1. أما الأوروغواي فخسرت بهدفين للا شيء أمام البرتغال قبل أن تكسب غانا بهدفين للا شيء.
وبذلك، يكون المنتخب الآسيوي سجل 4 أهداف خلال منافسات المجموعة مقابل هدفين فقط لصالح الأوروغواي، ما يمنحه الأفضلية للحصول على بطاقة التأهل.
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