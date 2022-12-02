https://sputnikarabic.ae/20221202/لماذا-تأهلت-كوريا-إلى-دور-الـ16-رغم-تعادلها-في-النقاط-وفرق-الأهداف-مع-الأوروغوي-1070782691.html

لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟

لماذا تأهلت كوريا إلى دور الـ16 رغم تعادلها في النقاط وفرق الأهداف مع الأوروغواي؟

صعدت كوريا الجنوبية إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعد فوزها على البرتغال متصدرة المجموعة الثامنة، ورغم فوز الأوروغواي على... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T18:15+0000

2022-12-02T18:15+0000

2022-12-02T18:15+0000

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في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة، حققت كوريا الجنوبية فوزا مفاجئا على رفاق رونالدو بهدفين لهدف، لترفع نقاطها إلى 4 في وصافة المجموعة، وخلف البرتغال صاحبة الصدارة بست نقاط.الأوروغواي بدورها فازت على غانا بهدفين مقابل لا شيء، لترفع رصيدها من النقاط إلى 4 أيضا، لكنها حلت في المركز الثالث رغم تساويها مع كوريا الجنوبية في فارق الأهداف، والذي بلغ "صفرا" لكل منهما. حلت غانا رابعا برصيد 3 نقاط.بعد تعادل كل من أوروغواي وكوريا الجنوبية في عدد النقاط وفارق الأهداف، كانت قاعدة "الأهداف المسجلة" هي الفيصل في تحديد صاحب الأفضلية بينهما.في الجولة الأولى من المجموعة، تعادل المنتخبين دون أهداف، وفي الجولة الثانية خسرت كوريا الجنوبية أمام غانا بنتيجة 3-2، ثم فازت في الجولة الثالثة بنتيجة 2-1. أما الأوروغواي فخسرت بهدفين للا شيء أمام البرتغال قبل أن تكسب غانا بهدفين للا شيء.وبذلك، يكون المنتخب الآسيوي سجل 4 أهداف خلال منافسات المجموعة مقابل هدفين فقط لصالح الأوروغواي، ما يمنحه الأفضلية للحصول على بطاقة التأهل.

https://sputnikarabic.ae/20221129/كوريا-الجنوبية-تشتكي-من-خطأ-فادح-في-الترجمة-خلال-كأس-العالم-1070655486.html

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رياضة, مجتمع, قطر, أخبار قطر اليوم