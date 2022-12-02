https://sputnikarabic.ae/20221202/مئات-الدراجين-يجوبون-شوارع-دمشق-احتفاء-بالعيد-الوطني-لدولة-الإمارات-1070784730.html

مئات الدراجين يجوبون شوارع دمشق احتفاء بالعيد الوطني لدولة الإمارات

مئات الدراجين يجوبون شوارع دمشق احتفاء بالعيد الوطني لدولة الإمارات

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الجمعة مسيرا رياضيا شبابيا للدراجات الهوائية يعكس لوحة من الإخاءِ والاحتفال بالتعاون مع الاتحاد الرياضي... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T19:31+0000

2022-12-02T19:31+0000

2022-12-02T19:31+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار سوريا اليوم

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وانطلق المسير الذي شارك فيه القائم بأعمال السفارة الإماراتية بدمشق عبد الحكيم النعيمي، ورئيس الإتحاد السوري للدراجات خالد كوكش من أمام مبنى سفارة الإمارات قبل أن يجول في معظم الشوارع والساحات الرئيسية للعاصمة السورية، لينتهي مجددا في مقر السفارة حيث تم تتويج الفائزين.وأشار القائم بأعمال السفارة الإماراتية في تصريح للصحفيين إلى أن "مسير الدراجات هو نشاط رياضي يندرج ضمن النشاطات والفعاليات التي تقيمها السفارة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، مشيرا إلى دلالاته على تجذر العلاقة الأخوية بين سوريا والإمارات وشعبيهما الشقيقين".وأضاف الحفار: "لطالما كانت سوريا وتبقى الحاضن الأمثل لكافة النشاطات الشبابية والفعاليات المحلية والعربية والإقليمية".وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، لفت رئيس الاتحاد السوري للدراجات خالد كوكش إلى "المشاركة الكبيرة التي شهدها المسير من مختلف ممارسي اللعبة في عدد من الأندية ولاعبي المنتخب الوطني، إضافة إلى عدد من المتطوعين"، مؤكدا أن "هذا النشاط رسالة محبة للأشقاء في دولة الإمارات".وعبر لاعب منتخب شباب سوريا للدراجات، عمر الباظ، في حديثه لـ"سبوتنيك" عن سعادته "بمشاركة دولة الامارات الشقيقة الاحتفال بعيدهم الوطني"، منوها إلى أهمية المشاركة الرياضية في سباق الدراجات حيث تم نقل الرياضة إلى الشارع عبر تلك اللعبة الرياضية الاجتماعية الراقية.أما عبد الرحيم فاروق، وهو أحد المشاركين في المسير، فأشار في تصريح لـ"سبوتنيك" إلى أن "تنظيم الحدث كان رائعا حيث التقى الجميع يدا واحدة لإيصال رسالة إلى العالم بأن سوريا والأمارات يد واحدة، معتبرا أن المسير يهدف إلى تقديم المعايدة للشعب الاماراتي الذي كان إلى جانب الشعب السوري في أصعب المحن".

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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم