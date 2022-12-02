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https://sputnikarabic.ae/20221202/ماسك-يتعهد-بكشف-حقيقة-حجب-تويتر-معلومات-عن-فساد-نجل-بايدن-الليلة-1070787262.html
ماسك يتعهد بكشف حقيقة حجب "تويتر" معلومات عن "فساد" نجل بايدن الليلة
ماسك يتعهد بكشف حقيقة حجب "تويتر" معلومات عن "فساد" نجل بايدن الليلة
قال قطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة إن موقع تويتر سيلقي الضوء على كيفية قيام الإدارة السابقة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بكبح قصة اتهام... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T21:36+0000
2022-12-02T21:36+0000
إيلون ماسك
تويتر
جو بايدن
دونالد ترامب
أخبار العالم الآن
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وقال ماسك في تغريدة على تويتر الذي يملكه: "ما حدث بالفعل مع قمع قصة هانتر بايدن بواسطة تويتر سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (22:00 توقيت غرينتش)".وأضاف "سيكون هذا رائعا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وسط تكهنات بأن الحديث يدور عن مواد عُثر عليها على حاسوب يعود لنجل بايدن.وسبق أن انتقد ماسك، رقابة فرضتها الإدارة السابقة لتويتر على اتهام نجل بايدن بالفساد.وجمدت الإدارة السابقة لتويتر حساب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عام 2020، بعدما نشرت تقريرا عن هانتر بايدن، الذي كان وقتها عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما".وكشفت الصحيفة آنذاك، عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في حاسوب نسيه هانتر بايدن في أبريل/نيسان 2019 بورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.ووفق التقرير، عثر في الحاسوب، على رسائل ووثائق مالية، قالت الصحيفة إن هانتر تبادلها مع شركائه، تسلط الضوء على كيفية استخدامه النفوذ السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا.وسبق أن زعم الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ضد جو بايدن، وجود تعاملات مشبوهة لأسرة بايدن.ومطلع أبريل الماضي، قال أبرز موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إن جو بايدن واثق من أن نجله هانتر لم يُبرم أي صفقات تجارية تخالف القانون.
https://sputnikarabic.ae/20220330/ترامب-يدعو-بوتين-إلى-نشر-معلومات-عن-تعاملات-هانتر-بايدن-مع-الأوليغارشية-1060652506.html
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إيلون ماسك, تويتر, جو بايدن, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن
إيلون ماسك, تويتر, جو بايدن, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن

ماسك يتعهد بكشف حقيقة حجب "تويتر" معلومات عن "فساد" نجل بايدن الليلة

21:36 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYالملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة "تويتر" الأمريكية
الملياردير، إيلون ماسك، وشعار شركة تويتر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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قال قطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة إن موقع تويتر سيلقي الضوء على كيفية قيام الإدارة السابقة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي بكبح قصة اتهام هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي بالفساد، الليلة.
وقال ماسك في تغريدة على تويتر الذي يملكه: "ما حدث بالفعل مع قمع قصة هانتر بايدن بواسطة تويتر سيتم نشره على تويتر في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (22:00 توقيت غرينتش)".
وأضاف "سيكون هذا رائعا"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وسط تكهنات بأن الحديث يدور عن مواد عُثر عليها على حاسوب يعود لنجل بايدن.
وسبق أن انتقد ماسك، رقابة فرضتها الإدارة السابقة لتويتر على اتهام نجل بايدن بالفساد.
وجمدت الإدارة السابقة لتويتر حساب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عام 2020، بعدما نشرت تقريرا عن هانتر بايدن، الذي كان وقتها عضوا في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية "بوريسما".
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ترامب يدعو بوتين إلى نشر معلومات عن تعاملات هانتر بايدن مع الأوليغارشية
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وكشفت الصحيفة آنذاك، عن بيانات مثيرة للتساؤلات عثر عليها في حاسوب نسيه هانتر بايدن في أبريل/نيسان 2019 بورشة إصلاح في مدينة ديلاوير.
ووفق التقرير، عثر في الحاسوب، على رسائل ووثائق مالية، قالت الصحيفة إن هانتر تبادلها مع شركائه، تسلط الضوء على كيفية استخدامه النفوذ السياسي في ممارسة أعمال في دول أخرى، وخصوصا أوكرانيا.
وسبق أن زعم الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية ضد جو بايدن، وجود تعاملات مشبوهة لأسرة بايدن.
ومطلع أبريل الماضي، قال أبرز موظفي البيت الأبيض، رون كلاين، إن جو بايدن واثق من أن نجله هانتر لم يُبرم أي صفقات تجارية تخالف القانون.
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