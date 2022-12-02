https://sputnikarabic.ae/20221202/ماكرون-فرنسا-والولايات-المتحدة-لن-تضغطا-على-أوكرانيا-لإجبارها-على-التفاوض-مع-روسيا-1070750409.html
ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة لن تضغطا على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا
ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة لن تضغطا على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي استقبله في البيت الأبيض يوم الخميس، إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T00:09+0000
2022-12-02T00:09+0000
2022-12-02T00:09+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بايدن في واشنطن، مجيبا على سؤال عما إذا كان هو وبايدن ناقشا إمكانية إجراء مفاوضات روسية ــ أوكرانية، مع الأخذ بالاعتبار مشقات فصل الشتاء وأزمة الطاقة، "لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لها".وأضاف: "إذا أردنا تحقيق سلام مستدام، فيجب أن نحترم الأوكرانيين وحقيقة أنهم هم وحدهم أصحاب الحق في اختيار ظروف وتوقيت إجراء المفاوضات".وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من القيادة الأوكرانية إظهار انفتاحها على المفاوضات مع روسيا.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20221201/بايدن-يعلن-استعداده-للتحدث-مع-بوتين-في-حال-رغبته-بإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1070748493.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ماكرون: فرنسا والولايات المتحدة لن تضغطا على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد مباحثاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي استقبله في البيت الأبيض يوم الخميس، إن الغرب لن يضغط على أوكرانيا لإجبارها على التفاوض مع روسيا.
واشنطن - سبوتنيك
. وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع بايدن في واشنطن، مجيبا على سؤال عما إذا كان هو وبايدن ناقشا إمكانية إجراء مفاوضات روسية ــ أوكرانية، مع الأخذ بالاعتبار مشقات فصل الشتاء وأزمة الطاقة، "لن نضغط أبدا على أوكرانيا لتقديم تنازلات، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لها".
وأضاف: "إذا أردنا تحقيق سلام مستدام، فيجب أن نحترم الأوكرانيين وحقيقة أنهم هم وحدهم أصحاب الحق في اختيار ظروف وتوقيت إجراء المفاوضات".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من القيادة الأوكرانية إظهار انفتاحها على المفاوضات مع روسيا
.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف
، الخميس، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونفى بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال في هذا الشأن، وجود خطط لإجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية
، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.