https://sputnikarabic.ae/20221202/مجموعة-السبع-الكبار-تتابع-فعالية-سقف-سعر-النفط-الروسي-وتحتفظ-بإمكانية-تعديله--1070787919.html
مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله
مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله
أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار وأستراليا، أنهما ستتابعان فعالية تحديد سقف سعر النفط الروسي مشيراً إلى احتفاظهما بإمكانية تعديله عند الضرورة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T23:31+0000
2022-12-02T23:31+0000
2022-12-02T23:31+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان المجموعة: "نلتزم متابعة عن كثب فعالية وتأثير سياسة سقف السعر. مستعدون لمراجعة وتعديل سقف السعر عند الضرورة".وأشار البيان إلى أن دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا تؤكدان عزمهما بالتخلي التدريجي عن النفط الروسي في أسواقهما الداخلية.وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".
https://sputnikarabic.ae/20221202/إعلام-غربي-يحذر-من-قفزة-في-أسعار-النفط-بسبب-تحديد-سقف-لسعر-النفط-الروسي-1070786239.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
مجموعة السبع الكبار تتابع فعالية سقف سعر النفط الروسي وتحتفظ بإمكانية تعديله
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أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار وأستراليا، أنهما ستتابعان فعالية تحديد سقف سعر النفط الروسي مشيراً إلى احتفاظهما بإمكانية تعديله عند الضرورة.
واشنطن – سبوتنيك
. وجاء في بيان المجموعة: "نلتزم متابعة عن كثب فعالية وتأثير سياسة سقف السعر. مستعدون لمراجعة وتعديل سقف السعر عند الضرورة".
وأشار البيان إلى أن دول مجموعة السبع الكبار وأستراليا تؤكدان عزمهما بالتخلي التدريجي عن النفط الروسي في أسواقهما الداخلية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك،، أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدًا أن ذلك غير المقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين، خلال فعاليات منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع: "لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا (حول وضع سقف لسعر النفط الورسي)، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات".