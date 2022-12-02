https://sputnikarabic.ae/20221202/محافظة-يابانية-تعدم-نحو-120-ألف-دجاجة-بسبب-إنفلونزا-الطيور-1070753870.html
محافظة يابانية تعدم نحو 120 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور
محافظة يابانية تعدم نحو 120 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، إن محافظة كاجوشيما اليابانية ستعدم نحو 120 ألف دجاجة لوقف تفشي مرض أنفلونزا الطيور. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:48+0000
2022-12-02T07:48+0000
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سبوتنيك. جاء ذلك بعدما تم العثور على 13 دجاجة نافقة في مزرعة في مدينة إيزومي، فيما أكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في 11 طائرا، لتكون بذلك الحالة الرابعة المسجلة في المحافظة.يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيًا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي وأوموري، وأكاياما، وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو، ليتم إعدام إجمالي حوالي 3 ملايين دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر.يشار إلى أن إنفلونزا الطيور فيروس شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى نفوق الطيور، وفي فترة من خريف 2020 إلى ربيع 2021 ، عانت اليابان من أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في تاريخ البلاد، حيث أصاب الفيروس أكثر من ثلث محافظات البلاد وتم إعدام حوالي 10 ملايين دجاجة في أكثر من 50 مزرعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
محافظة يابانية تعدم نحو 120 ألف دجاجة بسبب إنفلونزا الطيور
07:48 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 07:56 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، اليوم الجمعة، إن محافظة كاجوشيما اليابانية ستعدم نحو 120 ألف دجاجة لوقف تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
سبوتنيك. جاء ذلك بعدما تم العثور على 13 دجاجة نافقة في مزرعة في مدينة إيزومي، فيما أكد تحليل جيني وجود سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في 11 طائرا، لتكون بذلك الحالة الرابعة المسجلة في المحافظة.
يذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، سجلت اليابان تفشيًا لأنفلونزا الطيور في محافظات أوكاياما، وكاغاوا، ومياجي وأوموري، وأكاياما، وتوتوري، وكاجوشيما، وكذلك في جزيرة هوكايدو، ليتم إعدام إجمالي حوالي 3 ملايين دجاجة في البلاد منذ 28 أكتوبر.
يشار إلى أن إنفلونزا الطيور
فيروس شديد العدوى يمكن أن يؤدي إلى نفوق الطيور، وفي فترة من خريف 2020 إلى ربيع 2021 ، عانت اليابان من أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في تاريخ البلاد، حيث أصاب الفيروس أكثر من ثلث محافظات البلاد وتم إعدام حوالي 10 ملايين دجاجة في أكثر من 50 مزرعة.