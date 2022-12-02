https://sputnikarabic.ae/20221202/محكمة-العدل-الدولية-تسوي-نزاعا-بين-بوليفيا-وتشيلي-حول-نهر-سيلالا-1070752588.html
محكمة العدل الدولية تسوي نزاعا بين بوليفيا وتشيلي حول نهر سيلالا
محكمة العدل الدولية تسوي نزاعا بين بوليفيا وتشيلي حول نهر سيلالا
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها، مساء أمس الخميس، في قضية النزاع بين بوليفيا وتشيلي حول استخدام مياه نهر سيلالا. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T06:54+0000
2022-12-02T06:54+0000
2022-12-02T06:54+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103985/79/1039857933_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_48d6526f0c33cd2ef550687714c2cff6.jpg
سبوتنيك. ونص حكم المحكمة على أن مياه نهر سيلالا مياه دولية ومن ثم تخضع لأحكام القانون الدولي بهذا الصدد.يشار إلى أن الدعوى القضائية بشأن نهر سلالا كانت قد بدأت في عام 2016 عندما حركت تشيلي الدعوى إلى محكمة العدل في لاهاي، طالبت المحكمة فيها بإقرار طبيعة نهر سيلالا كمجرى مائي دولي وحقوق تشيلي كدولة مشاطئة بعد أن اتهم الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، تشيلي باستغلال مياه النهر بشكل غير قانوني دون تعويض بوليفيا.في السياق ذاته، أكد كلا من الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك فونت، والرئيس البوليفي، لويس آرس، على تويتر أنهما راضيان عن الحكم.وينبع نهرسيلالا من بوليفيا من ينابيع المياه الجوفية في الأراضي الرطبة الجنوبية والشمالية، وتقع هذه الأراضي الرطبة في جبال الأنديز على ارتفاعات عالية في منطقة قاحلة على حدود صحراء أتاكاما التشيلية.ويمر النهر عبر الحدود بين بوليفيا وشيلي، ثم يستمر في الأراضي التشيلية جنوب غرب منطقةأنتوفاغاستا حتى تصب مياهه في نهر سان بيدروعلى بعد حوالي 3.7 ميل من الحدود.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103985/79/1039857933_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_6e8882963813d45ec62f391dd49a1fc9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
محكمة العدل الدولية تسوي نزاعا بين بوليفيا وتشيلي حول نهر سيلالا
تابعنا عبر
أصدرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمها، مساء أمس الخميس، في قضية النزاع بين بوليفيا وتشيلي حول استخدام مياه نهر سيلالا.
سبوتنيك. ونص حكم المحكمة على أن مياه نهر سيلالا مياه دولية ومن ثم تخضع لأحكام القانون الدولي بهذا الصدد.
يشار إلى أن الدعوى القضائية بشأن نهر سلالا كانت قد بدأت في عام 2016 عندما حركت تشيلي الدعوى إلى محكمة العدل في لاهاي، طالبت المحكمة فيها بإقرار طبيعة نهر سيلالا كمجرى مائي دولي وحقوق تشيلي كدولة مشاطئة بعد أن اتهم الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس
، تشيلي باستغلال مياه النهر بشكل غير قانوني دون تعويض بوليفيا.
وجاء في حيثيات حكم محكمة لاهاي: "تلاحظ المحكمة في هذا الصدد أن الخبراء المعينين من قبل كل طرف يتفقون على أن مياه نهر سيلالا، سواء كانت مياه السطحية أو الجوفية، تتدفق من بوليفيا إلى شيلي مرورا بمنطقة مشتركة، لذلك فلا شك في أن نهر سيلالا مجرى مائي دولي، وعلى هذا النحو، يخضع في مجمله للقانون الدولي".
في السياق ذاته، أكد كلا من الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك فونت، والرئيس البوليفي، لويس آرس، على تويتر أنهما راضيان عن الحكم.
وينبع نهرسيلالا من بوليفيا من ينابيع المياه الجوفية في الأراضي الرطبة الجنوبية والشمالية، وتقع هذه الأراضي الرطبة في جبال الأنديز على ارتفاعات عالية في منطقة قاحلة على حدود صحراء أتاكاما التشيلية.
ويمر النهر عبر الحدود بين بوليفيا وشيلي، ثم يستمر في الأراضي التشيلية جنوب غرب منطقةأنتوفاغاستا حتى تصب مياهه في نهر سان بيدروعلى بعد حوالي 3.7 ميل من الحدود.