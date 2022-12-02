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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221202/مساعد-زيلينسكي-أوكرانيا-فقدت-أكثر-من-13-ألف-جندي-1070751765.html
مساعد زيلينسكي: أوكرانيا فقدت أكثر من 13 ألف جندي
مساعد زيلينسكي: أوكرانيا فقدت أكثر من 13 ألف جندي
قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، يوم الخميس، إن كييف فقدت ما بين 10000 إلى 13000 جندي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T06:05+0000
2022-12-02T06:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسييا
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موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في بيان وخلال مؤتمر صحفي إن "أكثر من 20 ألف مدني وأكثر من 100 ألف ضابط عسكري أوكراني قتلوا حتى الآن".ومع ذلك، تم تعديل الأرقام من كل من الفيديو والبيان على موقع المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في وقت لاحق على تويتر إن النسخة السابقة غير دقيقة، حيث كان ينبغي أن يشير التقدير المستخدم من مصادر خارجية إلى كل من القتلى والجرحى.وفيما يتعلق بخسائر أوكرانيا: بلا شك، كانت السيدة أورسولا مخطئة - هذا واضح. لهذا السبب أزالوا هذا الفيديو، وأزالوا هذه الأرقام. لأن لدينا التقديرات الرسمية لهيئة الأركان العامة، التي يقدمها القائد العام.قال بودولياك في ظهور على التلفزيون الأوكراني: "تتراوح بين 10000 و12500-13000 قتيل".وفي نوفمبر، قال سيرغي سوروفيكين، المسؤول عن العملية العسكرية الروسية يأوكرانيا، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 12000 جندي في أكتوبر فقط. في سبتمبر، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أكثر من 61000 جندي أوكراني قتلوا، وأصيب حوالي 49000 جندي.
https://sputnikarabic.ae/20220310/توقعات-بسفر-جنود-بريطانيين-إلى-أوكرانيا-والجيش-يناشدهم-العودة-1059732797.html
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أخبار أوكرانيا, روسييا
أخبار أوكرانيا, روسييا

مساعد زيلينسكي: أوكرانيا فقدت أكثر من 13 ألف جندي

06:05 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukasجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Petras Malukas
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قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخايلو بودولياك، يوم الخميس، إن كييف فقدت ما بين 10000 إلى 13000 جندي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.
موسكو - سبوتنيك. وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين في بيان وخلال مؤتمر صحفي إن "أكثر من 20 ألف مدني وأكثر من 100 ألف ضابط عسكري أوكراني قتلوا حتى الآن".
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ومع ذلك، تم تعديل الأرقام من كل من الفيديو والبيان على موقع المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من اليوم.
وقالت نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في وقت لاحق على تويتر إن النسخة السابقة غير دقيقة، حيث كان ينبغي أن يشير التقدير المستخدم من مصادر خارجية إلى كل من القتلى والجرحى.
وفيما يتعلق بخسائر أوكرانيا: بلا شك، كانت السيدة أورسولا مخطئة - هذا واضح. لهذا السبب أزالوا هذا الفيديو، وأزالوا هذه الأرقام. لأن لدينا التقديرات الرسمية لهيئة الأركان العامة، التي يقدمها القائد العام.
قال بودولياك في ظهور على التلفزيون الأوكراني: "تتراوح بين 10000 و12500-13000 قتيل".
وفي نوفمبر، قال سيرغي سوروفيكين، المسؤول عن العملية العسكرية الروسية يأوكرانيا، إن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 12000 جندي في أكتوبر فقط. في سبتمبر، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن أكثر من 61000 جندي أوكراني قتلوا، وأصيب حوالي 49000 جندي.
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