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https://sputnikarabic.ae/20221202/معركة-بالأيدي-والكراسي-في-برلمان-السنغال-بسبب-الرئيس-فيديو-1070761329.html
معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس... فيديو
معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس... فيديو
شهدت جلسة في البرلمان السنغالي، الخميس، شجارا بين نواب المعارضة والموالاة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته وتراشق بالكراسي. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:48+0000
2022-12-02T09:48+0000
نادي الفيديو
السنغال
البرلمان
شجار
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، من جلسة حول ترشح الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، قبل أن يتطور النقاش إلى شجار كبير، حيث تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.
السنغال
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نادي الفيديو, السنغال, البرلمان, شجار
نادي الفيديو, السنغال, البرلمان, شجار

معركة بالأيدي والكراسي في برلمان السنغال بسبب الرئيس... فيديو

09:48 GMT 02.12.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarzقمة "مجموعة العشرين" - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
قمة مجموعة العشرين - رئيس السنغال ماكي سال في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© AFP 2022 / Patrik Stollarz
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شهدت جلسة في البرلمان السنغالي، الخميس، شجارا بين نواب المعارضة والموالاة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته وتراشق بالكراسي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، من جلسة حول ترشح الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، قبل أن يتطور النقاش إلى شجار كبير، حيث تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.
ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.
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