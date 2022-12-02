https://sputnikarabic.ae/20221202/معهد-أمريكي-يختار-لون-العام-2023-1070779584.html
معهد أمريكي يختار لون العام 2023
معهد أمريكي يختار لون العام 2023
اختار معهد الألوان العالمي "بانتون" أحد أطياف اللون الوردي الفاقع المسمى بـ"فيفا ماغنيتا" لونا لعام 2023. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T16:10+0000
2022-12-02T16:10+0000
2022-12-02T16:10+0000
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العالم
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ووصف المعهد اللون في تصريح لشبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة بأنه "أحمر غير عادي للأوقات الاستثنائية، هو لون وردي دافئ مع نفحات من اللون الأرجواني الذي ينتمي إلى عائلة الظل الأحمر".وأضاف بيان المعهد أن "فيفا ماغينتا لون شجاع وجريء ونابض بالحياة يعزز التفاؤل والفرح".كما وصف بيان المعهد اللون بأنه "جريء وذكي وشامل".وأشارت نائبة رئيس المعهد لوري بريسمان إلى أنه وسط وباء "كوفيد- 19"، يمثل فيفا ماغنيتا الطمأنينة والثقة والتواصل في عالم يحاول الوقوف على قدميه مرة أخرى.واختار قاموس ميريام وبستر الأمريكي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني مفردة "إنارة الغاز" (gas lighting)، والتي تعني اصطلاحا التلاعب النفسي الذي يبدأ فيه الإنسان بالشك في مدى كفاية إدراكه للواقع، ككلمة العام في 2022.ووفقًا للموقع الإلكتروني للقاموس، اليوم الاثنين، كانت هناك زيادة في استخدام المصطلح بنسبة 1740% في عام 2022 مع استمرار الاهتمام الكبير بالبحث على مدار العام.
https://sputnikarabic.ae/20221202/دراسة-أمريكية-تحمل-الجاذبية-مسؤولية-التسبب-بالقولون-العصبي-1070774963.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, العالم
معهد أمريكي يختار لون العام 2023
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اختار معهد الألوان العالمي "بانتون" أحد أطياف اللون الوردي الفاقع المسمى بـ"فيفا ماغنيتا" لونا لعام 2023.
ووصف المعهد
اللون في تصريح لشبكة "سي إن إن
" اليوم الجمعة بأنه "أحمر غير عادي للأوقات الاستثنائية، هو لون وردي دافئ مع نفحات من اللون الأرجواني الذي ينتمي إلى عائلة الظل الأحمر".
وأضاف بيان المعهد أن "فيفا ماغينتا لون شجاع وجريء ونابض بالحياة يعزز التفاؤل والفرح".
قوي ومحفز، إنه لون أحمر متحرك يشجع على التجربة والتعبير عن الذات دون قيود؛ ظل نابض بلا حدود.
كما وصف بيان المعهد اللون بأنه "جريء وذكي وشامل".
ويهدف اختيار معهد بانتون إلى عكس أحدث الاتجاهات في مختلف القطاعات بما في ذلك الموضة والجمال والتكنولوجيا والتصميم وديكور المنزل لبلورة روح العصر.
وأشارت نائبة رئيس المعهد لوري بريسمان إلى أنه وسط وباء "كوفيد- 19"، يمثل فيفا ماغنيتا الطمأنينة والثقة والتواصل في عالم يحاول الوقوف على قدميه مرة أخرى.
واختار قاموس ميريام وبستر الأمريكي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني مفردة "إنارة الغاز" (gas lighting)، والتي تعني اصطلاحا التلاعب النفسي الذي يبدأ فيه الإنسان بالشك في مدى كفاية إدراكه للواقع، ككلمة العام في 2022.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للقاموس
، اليوم الاثنين، كانت هناك زيادة في استخدام المصطلح بنسبة 1740% في عام 2022 مع استمرار الاهتمام الكبير بالبحث على مدار العام.