https://sputnikarabic.ae/20221202/منظمة-الصحة-العالمية-90-من-سكان-العالم-أصبح-لديهم-مستوى-معين-من-المناعة-ضد-كورونا-1070779901.html

منظمة الصحة العالمية: 90% من سكان العالم أصبح لديهم مستوى معين من المناعة ضد كورونا

منظمة الصحة العالمية: 90% من سكان العالم أصبح لديهم مستوى معين من المناعة ضد كورونا

صرح رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، بأن المنظمة تقدّر أن 90 ‏في المائة على الأقل من سكان العالم لديهم الآن مستوى نسبي من... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T16:19+0000

2022-12-02T16:19+0000

2022-12-02T16:19+0000

فيروس كورونا

مجتمع

علوم

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وقال في مؤتمر صحفي افتراضي بشأن قضايا الصحة العالمية: "تقدّر منظمة الصحة العالمية أن 90 في المائة على الأقل من سكان العالم يتمتعون الآن بمستوى معين من المناعة ضد "سارس-كوف-2" بسبب الإصابة أو التطعيم المسبق".كما لفت رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أن العالم أصبح "أقرب بكثير" من نهاية مرحلة الطوارئ لوباء "كورونا"، ومع ذلك فقد أكد أنه لا يزال هناك بعض التقدم الذي يتعين إحرازه.وأضاف أن أكثر من 500 نوع مختلف من متحور "أوميكرون" موجود في الوقت الحالي، ولا تزال الظروف لظهور المتغيرات الجديدة متاحة.وقال: "الثغرات في المراقبة والاختبار والتسلسل والتلقيح مستمرة في خلق الظروف المثالية لظهور نوع جديد من القلق قد يتسبب في وفيات كبيرة".كما حث رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في المؤتمر الصحغي الافتراضي، اليوم الجمعة، جميع الدول على تعزيز جهودها لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.واعتبارا من أمس الخميس الموافق 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كان هناك ما مجموعه 639 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم، بما في ذلك 6.6 مليون حالة وفاة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

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فيروس كورونا, مجتمع, علوم