https://sputnikarabic.ae/20221202/هجوم-مسلح-على-البعثة-الدبلوماسية-الباكستانية-في-أفغانستان-1070774698.html
هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان
هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان
فتح مسلحون النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T14:01+0000
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ونقلت صحيفة "داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".من ناحية أخرى، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الهجوم على القائم بالأعمال الباكستاني، مشيدا في الوقت ذاته بشجاعة حارس الأمن الذي خاطر بحياته وتلقى رصاصة لإنقاذ عبيد.
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أخبار العالم الآن, أخبار أفغانستان اليوم
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هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان
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فتح مسلحون النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة
"داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.
وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.
وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين
والمواطنين في أفغانستان".
من ناحية أخرى، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة الهجوم على القائم بالأعمال الباكستاني، مشيدا في الوقت ذاته بشجاعة حارس الأمن الذي خاطر بحياته وتلقى رصاصة لإنقاذ عبيد.