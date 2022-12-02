عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/واشنطن-تلغي-زيارة-مبعوثة-المثليين-إلى-إندونيسيا-بعد-اعتراض-منظمة-إسلامية-نافذة-1070779347.html
واشنطن تلغي زيارة "مبعوثة المثليين" إلى إندونيسيا بعد اعتراض منظمة إسلامية نافذة
واشنطن تلغي زيارة "مبعوثة المثليين" إلى إندونيسيا بعد اعتراض منظمة إسلامية نافذة
ألغت الولايات المتحدة زيارة لمبعوثة خاصة بحقوق "المثليين" إلى إندونيسيا، بعد أن اعترض "مجلس العلماء الإندونيسي"، المنظمة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T16:07+0000
2022-12-02T16:07+0000
أخبار إندونيسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104582/79/1045827903_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_13e90d314cefb1f69bf20f018c9df04a.jpg
وكان من المقرر أن تزور المبعوثة جيسيكا ستيرن إندونيسيا الأسبوع المقبل، في إطار رحلة إلى جنوب شرق آسيا، بشأن مجتمع المثليين، لكن مجلس العلماء الإندونيسي أصدر بيانا جاء فيه أن الزيارة ستضر بالقيم الدينية والثقافية للبلاد.وأضاف في بيان على موقع السفارة الإلكتروني: "يمكن لدول مثل إندونيسيا والولايات المتحدة أن تتعلم من بعضها البعض حول كيفية مواجهة الكراهية وضمان مجتمعات أكثر ازدهارا وشمولية للجميع".واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزاسياه، بالقول إن "الوزارة لا يمكنها الإدلاء بمزيد من التصريحات حول زيارة ستيرن" المزمعة.
https://sputnikarabic.ae/20220523/إندونيسيا-تستدعي-السفير-البريطاني-بعد-رفع-علم-المثليين-داخل-السفارة-1062614982.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104582/79/1045827903_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e3025a8079a0713e4b45543a36acd9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إندونيسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إندونيسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

واشنطن تلغي زيارة "مبعوثة المثليين" إلى إندونيسيا بعد اعتراض منظمة إسلامية نافذة

16:07 GMT 02.12.2022
© Depositphotos.com / Mazzzurمسيرة فخر المثليين
مسيرة فخر المثليين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
© Depositphotos.com / Mazzzur
تابعنا عبرTelegram
ألغت الولايات المتحدة زيارة لمبعوثة خاصة بحقوق "المثليين" إلى إندونيسيا، بعد أن اعترض "مجلس العلماء الإندونيسي"، المنظمة الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد.
وكان من المقرر أن تزور المبعوثة جيسيكا ستيرن إندونيسيا الأسبوع المقبل، في إطار رحلة إلى جنوب شرق آسيا، بشأن مجتمع المثليين، لكن مجلس العلماء الإندونيسي أصدر بيانا جاء فيه أن الزيارة ستضر بالقيم الدينية والثقافية للبلاد.

وقال نائب رئيس المجلس، أنور عباس، في البيان: "بصفتنا أمة متدينة ومتحضرة، يطلب منا احترام الضيوف. لكننا لا نستطيع أيضا قبول ضيوف يكون هدفهم من القدوم إلى هنا هو الإضرار بالقيم النبيلة لدين وثقافة أمتنا".

اجتماع المثليين في إسبانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
إندونيسيا تستدعي السفير البريطاني بعد رفع علم المثليين داخل السفارة
23 مايو, 11:10 GMT
وعلق السفير الأمريكي، سونغ كيم، بالقول إن بلاده تأمل مواصلة الحوار حول مجتمع المثليين، ولكن "بعد مناقشات مع نظرائنا في الحكومة الإندونيسية، قررنا إلغاء زيارة المبعوثة الخاصة ستيرن إلى إندونيسيا".
وأضاف في بيان على موقع السفارة الإلكتروني: "يمكن لدول مثل إندونيسيا والولايات المتحدة أن تتعلم من بعضها البعض حول كيفية مواجهة الكراهية وضمان مجتمعات أكثر ازدهارا وشمولية للجميع".
واكتفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية، تيوكو فايزاسياه، بالقول إن "الوزارة لا يمكنها الإدلاء بمزيد من التصريحات حول زيارة ستيرن" المزمعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала