عربي
https://sputnikarabic.ae/20221202/وزارة-الأمن-الداخلي-الأمريكية-تجري-تحقيقا-ثانيا-بشأن-مجموعة-القرصنة-لابسوس-1070786416.html
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"‏
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"‏
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وحدتها "مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية"، ‏ستجري مراجعة ثانية للهجمات الأخيرة المرتبطة بمجموعة القرصنة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T20:37+0000
2022-12-02T20:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101561/06/1015610601_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_e837903b0678505471a96e5f54dfd0ba.jpg
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم أن مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية سيراجع الهجمات الأخيرة المرتبطة بـ"لابسوس"، وهي مجموعة قراصنة عالمية تركز على الابتزاز.وأضاف البيان أن المراجعة الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية عبر الصناعات والمناطق الجغرافية على حماية نفسها من مخططات الابتزاز الإلكتروني المحتملة، والتي يستخدمها العديد من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك مجموعة "لابسوس".وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن مجموعة "لابسوس" نجحت في تطبيق تقنيات لتجاوز الضوابط الأمنية الشائعة الاستخدام، لاختراق عدد من الشركات في جميع أنحاء العالم.وفي مارس/ آذار، ذكرت تقارير أن مجموعة القرصنة "لابسوس" نجحت في اختراق شركات "مايكروسوفت" الأمريكية، و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، و"نيفيديا" وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20220915/واشنطن-تعرض-مكافأة-مالية-ضخمة-للقبض-على-3-من-قراصنة-الإنترنت-الإيرانيين-1067761714.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101561/06/1015610601_124:0:875:563_1920x0_80_0_0_fdf78d11cb136237b18236fed4285894.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"‏

20:37 GMT 02.12.2022
© AP Photoقراصنة
قراصنة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
قراصنة
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وحدتها "مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية"، ‏ستجري مراجعة ثانية للهجمات الأخيرة المرتبطة بمجموعة القرصنة العالمية "لابسوس".‏
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم أن مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية سيراجع الهجمات الأخيرة المرتبطة بـ"لابسوس"، وهي مجموعة قراصنة عالمية تركز على الابتزاز.
وأضاف البيان أن المراجعة الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية عبر الصناعات والمناطق الجغرافية على حماية نفسها من مخططات الابتزاز الإلكتروني المحتملة، والتي يستخدمها العديد من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك مجموعة "لابسوس".
هجمات سيبرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
واشنطن تعرض مكافأة مالية ضخمة للقبض على 3 من قراصنة الإنترنت الإيرانيين
15 سبتمبر, 07:53 GMT
وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن مجموعة "لابسوس" نجحت في تطبيق تقنيات لتجاوز الضوابط الأمنية الشائعة الاستخدام، لاختراق عدد من الشركات في جميع أنحاء العالم.
وفي مارس/ آذار، ذكرت تقارير أن مجموعة القرصنة "لابسوس" نجحت في اختراق شركات "مايكروسوفت" الأمريكية، و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، و"نيفيديا" وغيرها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала