https://sputnikarabic.ae/20221202/وزارة-الأمن-الداخلي-الأمريكية-تجري-تحقيقا-ثانيا-بشأن-مجموعة-القرصنة-لابسوس-1070786416.html
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"
أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وحدتها "مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية"، ستجري مراجعة ثانية للهجمات الأخيرة المرتبطة بمجموعة القرصنة... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T20:37+0000
2022-12-02T20:37+0000
2022-12-02T20:37+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان: "أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم أن مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية سيراجع الهجمات الأخيرة المرتبطة بـ"لابسوس"، وهي مجموعة قراصنة عالمية تركز على الابتزاز.وأضاف البيان أن المراجعة الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية عبر الصناعات والمناطق الجغرافية على حماية نفسها من مخططات الابتزاز الإلكتروني المحتملة، والتي يستخدمها العديد من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك مجموعة "لابسوس".وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن مجموعة "لابسوس" نجحت في تطبيق تقنيات لتجاوز الضوابط الأمنية الشائعة الاستخدام، لاختراق عدد من الشركات في جميع أنحاء العالم.وفي مارس/ آذار، ذكرت تقارير أن مجموعة القرصنة "لابسوس" نجحت في اختراق شركات "مايكروسوفت" الأمريكية، و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، و"نيفيديا" وغيرها.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تجري تحقيقا ثانيا بشأن مجموعة القرصنة "لابسوس"
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أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وحدتها "مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية"، ستجري مراجعة ثانية للهجمات الأخيرة المرتبطة بمجموعة القرصنة العالمية "لابسوس".
وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان
: "أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية اليوم أن مجلس مراجعة السلامة الإلكترونية سيراجع الهجمات الأخيرة المرتبطة بـ"لابسوس"، وهي مجموعة قراصنة عالمية تركز على الابتزاز.
وأضاف البيان أن المراجعة الجديدة تهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية عبر الصناعات والمناطق الجغرافية على حماية نفسها من مخططات الابتزاز الإلكتروني المحتملة، والتي يستخدمها العديد من مجرمي الإنترنت، بما في ذلك مجموعة "لابسوس".
وأشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن مجموعة "لابسوس" نجحت في تطبيق تقنيات لتجاوز الضوابط الأمنية الشائعة الاستخدام، لاختراق عدد من الشركات في جميع أنحاء العالم.
وفي مارس/ آذار، ذكرت تقارير أن مجموعة القرصنة "لابسوس" نجحت في اختراق شركات "مايكروسوفت" الأمريكية، و"سامسونغ" الكورية الجنوبية، و"نيفيديا" وغيرها.