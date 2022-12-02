https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-الأمن-الإسرائيلي-المكلف-يمكن-تحقيق-السلام-مع-العرب-دون-تنازلات-أو-استسلام-1070769878.html
وزير الأمن الإسرائيلي المكلف: يمكن تحقيق السلام مع العرب دون تنازلات أو استسلام
وزير الأمن الإسرائيلي المكلف: يمكن تحقيق السلام مع العرب دون تنازلات أو استسلام
قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المكلف، إيتمار بن غفير، إن بلاده بمقدورها أن تحقق السلام مع العرب من غير تنازلات أو استسلام، على حد قوله. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T12:01+0000
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جاء ذلك خلال مقابلة أجراها على هامش احتفال سفارة الإمارات لدى إسرائيل، أمس (الخميس)، بمناسبة الذكرى 51 لقيام الاتحاد الإماراتي، بحضور مئات من كبار المسؤولين والسفراء الإسرائيليين.وقال بن غفير، الذي كان حاضرًا أيضًا في الحدث، "دون تنازلات ودون استسلام، يمكن تحقيق السلام مع العرب".وغرد بن غفير " أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني. سعدت بالمشاركة الليلة في حفل استقبال حضرة سفير الإمارات في إسرائيل، هكذا يبدو السلام الحقيقي".وأضاف السفير الإماراتي بالغة العبرية "كلنا ننتمي إلى هذه المنطقة ولا أحد يريد الذهاب إلى أي مكان".وقال رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بروح كأس العالم إن "البلدين سجلا العديد من الأهداف في 51 عاما في الإمارات و 75 عاما لإسرائيل".وأضاف نتنياهو أن الشرق الأوسط غير مستقر وفيه الكثير من العدوان "لكن بلدينا مصدر استقرار وسلام".
https://sputnikarabic.ae/20221202/خلال-جولة-تريضغانتس-للسفير-الإماراتي-في-بلاده-أتمنى-أن-تستمر-علاقات-بلدينا-في-التقدم-فيديو-1070757444.html
https://sputnikarabic.ae/20221117/الرئيس-الإسرائيلي-يزور-البحرين-للمرة-الأولى-الشهر-المقبل-ويتوجه-منها-إلى-الإمارات-1070286626.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
وزير الأمن الإسرائيلي المكلف: يمكن تحقيق السلام مع العرب دون تنازلات أو استسلام
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قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المكلف، إيتمار بن غفير، إن بلاده بمقدورها أن تحقق السلام مع العرب من غير تنازلات أو استسلام، على حد قوله.
جاء ذلك خلال مقابلة أجراها على هامش احتفال
سفارة الإمارات لدى إسرائيل، أمس (الخميس)، بمناسبة الذكرى 51 لقيام الاتحاد الإماراتي، بحضور مئات من كبار المسؤولين والسفراء الإسرائيليين.
وقال بن غفير، الذي كان حاضرًا أيضًا في الحدث، "دون تنازلات ودون استسلام، يمكن تحقيق السلام مع العرب".
وغرد بن غفير " أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني. سعدت بالمشاركة الليلة في حفل استقبال حضرة سفير الإمارات في إسرائيل، هكذا يبدو السلام الحقيقي".
وقال سفير الإمارات، محمد آل خاجة، في الحفل إن "إسرائيل والإمارات بدأتا شيئا تاريخيا. هذا ليس حلما ولا مظهرا، إنه شيء حقيقي. اتفاقيات إبراهيم تجلب المزيد من الأمن والسلام والعلوم والتكنولوجيا".
وأضاف السفير الإماراتي بالغة العبرية "كلنا ننتمي إلى هذه المنطقة ولا أحد يريد الذهاب إلى أي مكان".
وقال رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بروح كأس العالم إن "البلدين سجلا العديد من الأهداف في 51 عاما في الإمارات و 75 عاما لإسرائيل".
وأضاف نتنياهو أن الشرق الأوسط غير مستقر وفيه الكثير من العدوان "لكن بلدينا مصدر استقرار وسلام".