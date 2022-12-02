https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-الأمن-الإسرائيلي-المكلف-يمكن-تحقيق-السلام-مع-العرب-دون-تنازلات-أو-استسلام-1070769878.html

وزير الأمن الإسرائيلي المكلف: يمكن تحقيق السلام مع العرب دون تنازلات أو استسلام

وزير الأمن الإسرائيلي المكلف: يمكن تحقيق السلام مع العرب دون تنازلات أو استسلام

قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي المكلف، إيتمار بن غفير، إن بلاده بمقدورها أن تحقق السلام مع العرب من غير تنازلات أو استسلام، على حد قوله. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال مقابلة أجراها على هامش احتفال سفارة الإمارات لدى إسرائيل، أمس (الخميس)، بمناسبة الذكرى 51 لقيام الاتحاد الإماراتي، بحضور مئات من كبار المسؤولين والسفراء الإسرائيليين.وقال بن غفير، الذي كان حاضرًا أيضًا في الحدث، "دون تنازلات ودون استسلام، يمكن تحقيق السلام مع العرب".وغرد بن غفير " أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني. سعدت بالمشاركة الليلة في حفل استقبال حضرة سفير الإمارات في إسرائيل، هكذا يبدو السلام الحقيقي".وأضاف السفير الإماراتي بالغة العبرية "كلنا ننتمي إلى هذه المنطقة ولا أحد يريد الذهاب إلى أي مكان".وقال رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو بروح كأس العالم إن "البلدين سجلا العديد من الأهداف في 51 عاما في الإمارات و 75 عاما لإسرائيل".وأضاف نتنياهو أن الشرق الأوسط غير مستقر وفيه الكثير من العدوان "لكن بلدينا مصدر استقرار وسلام".

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