https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-الخارجية-الأمريكي-يعتزم-زيارة-الصين-في-أوائل-عام-2023-1070756944.html
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الصين في أوائل عام 2023
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الصين في أوائل عام 2023
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، إنه يعتزم زيارة الصين في أوائل عام 2023 لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والعالمية مع كبار... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T09:10+0000
2022-12-02T09:10+0000
2022-12-02T09:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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سبوتنيك. وأوضح بلينكن في مقابلة مع القناة الفرنسية العامة "الفرنسية 2"، إنه سيقوم بزيارة للصين في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط 2023 ، لكنه لم يستقر بعد على الموعد المحدد للزيارة.يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، كان قد صرح في مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجريا في بالي مناقشات صريحة ومتعمقة وبنّاءة واستراتيجية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالصين والولايات المتحدة، وكذلك العلاقات وآفاق السلام العالمي والتنمية، كما اتفقا على تعزيز الاتصالات والتبادلات ودفع التعاون العملي".وأضاف تشاو مشددا على أن "الطرفان في حاجة إلى العمل بناء على التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين، ووفقا للأولويات التي حددها رئيسا الدولتين، فإنهما بحاجة إلى الحفاظ على الحوار والتواصل، وإدارة التوترات والخلافات، وتعزيز التبادلات والتعاون، من أجل إضافة طاقة إيجابية وصمام أمان إلى الصين وأمريكا".
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
وزير الخارجية الأمريكي يعتزم زيارة الصين في أوائل عام 2023
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، إنه يعتزم زيارة الصين في أوائل عام 2023 لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والعالمية مع كبار المسؤولين الصينيين.
سبوتنيك. وأوضح بلينكن في مقابلة مع القناة الفرنسية العامة "الفرنسية 2"، إنه سيقوم بزيارة للصين في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط 2023 ، لكنه لم يستقر بعد على الموعد المحدد للزيارة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال بلينكين إن زيارته المرتقبة للصين ستهدف إلى "تعزيز خطوط الاتصال" بين واشنطن وبكين ومتابعة الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية
، تشاو ليجيان، كان قد صرح في مؤتمر صحفي، أن "الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، أجريا في بالي مناقشات صريحة ومتعمقة وبنّاءة واستراتيجية بشأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالصين والولايات المتحدة، وكذلك العلاقات وآفاق السلام العالمي والتنمية، كما اتفقا على تعزيز الاتصالات والتبادلات ودفع التعاون العملي".
وأضاف تشاو مشددا على أن "الطرفان في حاجة إلى العمل بناء على التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين، ووفقا للأولويات التي حددها رئيسا الدولتين، فإنهما بحاجة إلى الحفاظ على الحوار والتواصل، وإدارة التوترات والخلافات، وتعزيز التبادلات والتعاون، من أجل إضافة طاقة إيجابية وصمام أمان إلى الصين وأمريكا".