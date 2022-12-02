https://sputnikarabic.ae/20221202/وزير-خارجية-أمريكا-يكشف-عن-المنتخب-الذي-سيشجعه-إذا-خرجت-بلاده-من-كأس-العالم-1070767770.html
وزير خارجية أمريكا يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه إذا خرجت بلاده من كأس العالم
وزير خارجية أمريكا يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه إذا خرجت بلاده من كأس العالم
كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن المنتخب الذي سيشجعه إذا خرج منتخب بلاده من الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم قطر 2022. 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T11:14+0000
2022-12-02T11:14+0000
2022-12-02T11:14+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
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وقال بلينكن الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إنه سيشجع منتخب الديوك إذا خرجت أمريكا قبله.وتأتي تعليقات بلينكن بينما يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021.وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر يوم السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا
وزير خارجية أمريكا يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه إذا خرجت بلاده من كأس العالم
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كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن المنتخب الذي سيشجعه إذا خرج منتخب بلاده من الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم قطر 2022.
وقال بلينكن الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، في تصريحات للقناة الثانية
في التلفزيون الفرنسي إنه سيشجع منتخب الديوك إذا خرجت أمريكا قبله.
وأضاف بلينكن "أشجع منتخب الولايات المتحدة، لكن إذا لم يكن بوسعه الوصول إلى أدوار متقدمة، ففي هذه الحالة "هيا أيها الزُرق"، في إشارة إلى فرنسا بطلة العالم 2018.
وتأتي تعليقات بلينكن بينما يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض، في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021.
وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر يوم السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.