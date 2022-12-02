https://sputnikarabic.ae/20221202/-بلينكن-أمريكا-لا-تزال-على-اتصال-مع-روسيا-1070753158.html
واشنطن: بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا
واشنطن: بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال على اتصال مع روسيا، مشيرا إلى وجود "مواضيع مهمة نحتاج إلى الحديث... 02.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-02T07:13+0000
2022-12-02T07:13+0000
2022-12-02T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بلينكن في مقابلة على قناة "فرنسا 2" التلفزيونية: "نعم، لدينا اتصالات مع روسيا. هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها".ونوه الوزير الأمريكي إلى أن "الدول لم تشهد بعد تحركا روسيا في هذا الاتجاه (استخدام الأسلحة النووية)، لكن المخاوف لا تزال قائمة"، على حد قوله.اقرأ أيضا: ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكاوأكد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده "لن تحدد شروط (المفاوضات)عن أوكرانيا. سيكون هذا قرار أوكرانيا، وسندعم هذا القرار".موسكو: لا أحد يتحدث في روسيا عن الأسلحة النووية وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه في روسيا لا أحد يتحدث عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطابات تظهر فقط في أوروبا.اقرأ أيضا: بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا
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واشنطن: بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا
07:13 GMT 02.12.2022 (تم التحديث: 08:17 GMT 02.12.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال على اتصال مع روسيا، مشيرا إلى وجود "مواضيع مهمة نحتاج إلى الحديث عنها".
وقال بلينكن في مقابلة على قناة "فرنسا 2" التلفزيونية: "نعم، لدينا اتصالات مع روسيا. هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها".
وأعطى بلينكن مثالا على المواضيع المهمة التي تحتاج بلاده إلى الحديث عنها، وقال: "على سبيل المثال، نواصل الاتصالات مع روسيا لأننا نخشى أن تستخدم الأسلحة النووية، وهو ما كان بمثابة كارثة"، بحسب مزاعمه.
ونوه الوزير الأمريكي إلى أن "الدول لم تشهد بعد تحركا روسيا في هذا الاتجاه (استخدام الأسلحة النووية)، لكن المخاوف لا تزال قائمة"، على حد قوله.
"بالنسبة (للرئيس الأميركي جو) بايدن، فهو يريد تجنب تصعيد الصراع في أوكرانيا. على العكس من ذلك، نريد إنهائه، وليس تصعيده بأي شكل من الأشكال. لا نريد حربًا مع روسيا، خاصة أننا لا نريد حربًا عالمية ثالثة. ليس هذا ما نطمح إليه".
أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي
وأكد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده "لن تحدد شروط (المفاوضات)عن أوكرانيا. سيكون هذا قرار أوكرانيا، وسندعم هذا القرار".
موسكو: لا أحد يتحدث في روسيا عن الأسلحة النووية
وكان ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن روسيا لم تخطط ولا تخطط لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.
وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه في روسيا لا أحد يتحدث عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطابات تظهر فقط في أوروبا.