https://sputnikarabic.ae/20221202/-بلينكن-أمريكا-لا-تزال-على-اتصال-مع-روسيا-1070753158.html

واشنطن: بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

واشنطن: بايدن يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال على اتصال مع روسيا، مشيرا إلى وجود "مواضيع مهمة نحتاج إلى الحديث... 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T07:13+0000

2022-12-02T07:13+0000

2022-12-02T08:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بلينكن في مقابلة على قناة "فرنسا 2" التلفزيونية: "نعم، لدينا اتصالات مع روسيا. هناك مواضيع مهمة نحتاج للتحدث عنها".ونوه الوزير الأمريكي إلى أن "الدول لم تشهد بعد تحركا روسيا في هذا الاتجاه (استخدام الأسلحة النووية)، لكن المخاوف لا تزال قائمة"، على حد قوله.اقرأ أيضا: ريابكوف: روسيا لا تريد قطع العلاقات مع أمريكاوأكد وزير الخارجية الأميركي على أن بلاده "لن تحدد شروط (المفاوضات)عن أوكرانيا. سيكون هذا قرار أوكرانيا، وسندعم هذا القرار".موسكو: لا أحد يتحدث في روسيا عن الأسلحة النووية وبدوره، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه في روسيا لا أحد يتحدث عن الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن مثل هذه الخطابات تظهر فقط في أوروبا.اقرأ أيضا: بيسكوف ينفي وجود مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول أوكرانيا

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