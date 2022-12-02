https://sputnikarabic.ae/20221202/-تفاصيل-جديدة-عن-الحالة-الصحية-للأسطورة-بيليه-بعد-نقله-إلى-المستشفى-1070785627.html

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للأسطورة بيليه بعد نقله إلى المستشفى

تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للأسطورة بيليه بعد نقله إلى المستشفى

كشف الأطباء في مستشفى "ألبرت أينشتاين" عن الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بعد نقله إليها هذا الأسبوع وسط علاجات السرطان المستمرة. 02.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-02T19:56+0000

2022-12-02T19:56+0000

2022-12-02T19:56+0000

منوعات

منتخب البرازيل

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تم نقل بيليه البالغ من العمر 82 عاما، والذي كان في حالة صحية هشة في السنوات الأخيرة، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي في ساو باولو بسبب ما وصفه الأطباء بأنه "إعادة تقييم" للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ الجراحة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول 2021 لإزالة ورم في القولون.وقال المستشفى في بيان، اليوم الجمعة، إن "الفريق الطبي شخّص إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي ويعالج بالمضادات الحيوية".وأضاف "استجابة المريض كانت كافية ويبقى في غرفة عادية" وليس في العناية المركزة، بحسب قناة "فرانس 24".وأكد أن حالة بيليه "مستقرة وصحته تتحسن بشكل عام. (هو) سيبقى في المستشفى في الأيام المقبلة لمواصلة العلاج".وخلال الفترة الماضية، أصبح الظهور العلني لبيليه نادرا بشكل متزايد، لكنه يحافظ على حضور نشط على وسائل التواصل الاجتماعي.وأمس الخميس، شكر بيليه على "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) دولة قطر المضيفة لكأس العالم، بعد نشرها صورته معروضة على برج مضاء مع عبارة "نتمنى لك الشفاء العاجل".وقال أسطورة كرة القدم السابق: "من الجيد دائما تلقي مثل هذه الرسائل الإيجابية. شكرا لقطر على هذه اللفتة، ولكل من يرسل لي مشاعر طيبة!"، واصفا إقامته في المستشفى بأنها زيارة روتينية.

https://sputnikarabic.ae/20221130/نقل-أسطورة-الكرة-البرازيلية-بيليه-إلى-المستشفى-بعد-تدهور-حالته-الصحية-1070709535.html

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