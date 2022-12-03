https://sputnikarabic.ae/20221203/أكبر-شركة-للطاقة-في-أوكرانيا-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-العاصمة-كييف-1070792786.html

أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف

أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف

أعلنت شركة "دي تيك" الأوكرانية، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي بصورة طارئة في العاصمة كييف. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T09:36+0000

2022-12-03T09:36+0000

2022-12-03T09:36+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقالت الشركة في بيان لها: "تحدث حالات انقطاع التيار بصورة طارئة في كييف"، مشيرة إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد، ويبذل المتخصصون من "دي تيك" جنبًا إلى جنب مع خبراء من مرفق الطاقة الأوكراني كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار".وفي وقت سابق من اليوم، حدث انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في منطقة أوديسا، وفقًا لمسؤولين محليين.وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس الجمعة، إن الحكومة ستراقب عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأ المزيد من الناس في الشكوى من المخالفات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي المقرر.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وبناء عليه حثت السلطات الأوكرانية مواطنيها على الحد من استخدامهم للكهرباء، ولجأت إلى محاولة تنظيم جداول لقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من البلاد.طالع أيضا: أكثر من 300 مستوطنة في أوكرانيا دون كهرباء

https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html

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