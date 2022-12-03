https://sputnikarabic.ae/20221203/أكبر-شركة-للطاقة-في-أوكرانيا-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-العاصمة-كييف-1070792786.html
أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف
أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف
أعلنت شركة "دي تيك" الأوكرانية، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي بصورة طارئة في العاصمة كييف. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:36+0000
2022-12-03T09:36+0000
2022-12-03T09:36+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/03/1046175695_0:10:1281:730_1920x0_80_0_0_579b0514f28f7f2d71555554eab4e092.jpg
وقالت الشركة في بيان لها: "تحدث حالات انقطاع التيار بصورة طارئة في كييف"، مشيرة إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد، ويبذل المتخصصون من "دي تيك" جنبًا إلى جنب مع خبراء من مرفق الطاقة الأوكراني كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار".وفي وقت سابق من اليوم، حدث انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في منطقة أوديسا، وفقًا لمسؤولين محليين.وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس الجمعة، إن الحكومة ستراقب عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأ المزيد من الناس في الشكوى من المخالفات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي المقرر.وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.وبناء عليه حثت السلطات الأوكرانية مواطنيها على الحد من استخدامهم للكهرباء، ولجأت إلى محاولة تنظيم جداول لقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من البلاد.طالع أيضا: أكثر من 300 مستوطنة في أوكرانيا دون كهرباء
https://sputnikarabic.ae/20221122/أوكرانيا-تعلن-أن-جميع-محطات-الكهرباء-في-البلاد-تضررت-نتيجة-الضربات-الصاروخية-1070425540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/03/1046175695_146:0:1133:740_1920x0_80_0_0_c1e15cfb3a3ade535146b58388c7f6a9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا
أكبر شركة أوكرانية للطاقة تعلن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة كييف
تابعنا عبر
أعلنت شركة "دي تيك" الأوكرانية، اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي بصورة طارئة في العاصمة كييف.
وقالت الشركة في بيان لها: "تحدث حالات انقطاع التيار بصورة طارئة في كييف"، مشيرة إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد، ويبذل المتخصصون من "دي تيك" جنبًا إلى جنب مع خبراء من مرفق الطاقة الأوكراني كل ما في وسعهم لتحقيق الاستقرار".
وفي وقت سابق من اليوم، حدث انقطاع طارئ للتيار الكهربائي
في منطقة أوديسا، وفقًا لمسؤولين محليين.
وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية، أمس الجمعة، إن الحكومة ستراقب عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي تفرضه السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد، حيث بدأ المزيد من الناس في الشكوى من المخالفات المتعلقة بانقطاع التيار الكهربائي المقرر.
وكانت القوات الروسية قد استهدفت منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا ابتداءً من 10 أكتوبر/تشرين الأول، ردًا على الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية وقصف جسر القرم، والذي تعتقد موسكو أنه تم تنفيذه من قبل الخدمات الخاصة الأوكرانية.
وبعد سلسلة أخرى من الهجمات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال إن نحو 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت.
وبناء عليه حثت السلطات الأوكرانية مواطنيها على الحد من استخدامهم للكهرباء
، ولجأت إلى محاولة تنظيم جداول لقطع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من البلاد.