https://sputnikarabic.ae/20221203/أوليانوف-تعليقا-على-تسقيف-أسعار-النفط-الروسي-أوروبا-ستعيش-دون-النفط-الروسي-ابتداء-من-العام-المقبل-1070798932.html
أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل
أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن أوروبا ستعيش من دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل، وذلك تعليقا على القيود... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T13:05+0000
2022-12-03T13:05+0000
2022-12-03T13:05+0000
روسيا
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال أوليانوف في منشور عبر حسابه على موقع تويتر اليوم السبت "اعتبارا من هذا العام ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي. لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود البلدان التي تحافظ على سقف أسعار معاد للسوق. فقط انتظر. سوف يتهم الاتحاد الاوروبي قريبا روسيا باستخدام النفط كسلاح".وكانت مجموعة السبع وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221203/مجموعة-السبع-الكبار-تحدد-سقف-سعر-النفط-الروسي-على-مستوى-60-دولار-للبرميل-1070789277.html
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روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل
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قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن أوروبا ستعيش من دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل، وذلك تعليقا على القيود المفروضة على أسعار النفط الروسي المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي.
وقال أوليانوف في منشور عبر حسابه على موقع تويتر اليوم السبت "اعتبارا من هذا العام ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي. لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود البلدان التي تحافظ على سقف أسعار معاد للسوق. فقط انتظر. سوف يتهم الاتحاد الاوروبي قريبا روسيا باستخدام النفط كسلاح".
وكانت مجموعة السبع
وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.
في الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات البترولية الروسية الذي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023.
ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي
أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.