عربي
https://sputnikarabic.ae/20221203/أوليانوف-تعليقا-على-تسقيف-أسعار-النفط-الروسي-أوروبا-ستعيش-دون-النفط-الروسي-ابتداء-من-العام-المقبل-1070798932.html
أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل
أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن أوروبا ستعيش من دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل، وذلك تعليقا على القيود... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T13:05+0000
2022-12-03T13:05+0000
روسيا
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وقال أوليانوف في منشور عبر حسابه على موقع تويتر اليوم السبت "اعتبارا من هذا العام ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي. لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود البلدان التي تحافظ على سقف أسعار معاد للسوق. فقط انتظر. سوف يتهم الاتحاد الاوروبي قريبا روسيا باستخدام النفط كسلاح".وكانت مجموعة السبع وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221203/مجموعة-السبع-الكبار-تحدد-سقف-سعر-النفط-الروسي-على-مستوى-60-دولار-للبرميل-1070789277.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

أوليانوف تعليقا على تسقيف أسعار النفط الروسي: أوروبا ستعيش دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل

13:05 GMT 03.12.2022
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
تابعنا عبرTelegram
قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، إن أوروبا ستعيش من دون النفط الروسي ابتداء من العام المقبل، وذلك تعليقا على القيود المفروضة على أسعار النفط الروسي المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي.
وقال أوليانوف في منشور عبر حسابه على موقع تويتر اليوم السبت "اعتبارا من هذا العام ستعيش أوروبا من دون النفط الروسي. لقد أوضحت موسكو بالفعل أنها لن تزود البلدان التي تحافظ على سقف أسعار معاد للسوق. فقط انتظر. سوف يتهم الاتحاد الاوروبي قريبا روسيا باستخدام النفط كسلاح".
وكانت مجموعة السبع وأستراليا قد أصدرت بيانين أمس الجمعة، قالت فيهما إنها توصلت إلى اتفاق بشأن الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وسيدخل سقف السعر حيز التنفيذ في 5 ديسمبر أو بعد ذلك بوقت قصير، وفقًا للبيان المشترك.
في الوقت نفسه، سيدخل الحد الأقصى لأسعار المنتجات البترولية الروسية الذي طوره التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 5 فبراير 2023.
ويوم الجمعة، توصل الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، حيث تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
مجموعة السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا للبرميل
04:26 GMT
وفي الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سقفًا لسعر النفط الروسي عند 30 دولارًا للبرميل حتى يكون له تأثير أكبر على الاقتصاد الروسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала