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https://sputnikarabic.ae/20221203/إستونيا-توقع-عقدا-بقيمة-200-مليون-دولار-مع-الولايات-المتحدة-لشراء-أنظمة-هيمارس-1070795972.html
إستونيا توقع عقدا بقيمة 200 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "هيمارس"
إستونيا توقع عقدا بقيمة 200 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "هيمارس"
أعلن مركز الاستثمارات الدفاعية (ECDI) التابع لوزارة الدفاع الإستونية، اليوم السبت، أن إستونيا وقعت عقدا بقيمة 200 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T11:36+0000
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سبوتنيك. ووقّع ماغنوس فالديمار سار، المدير العام للمركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية (ECDI)، عقدا مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) لشراء أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لتعزيز تطوير قدرة إستونيا كما سيساعد البلاد على تحقيق أهدافها الدفاعية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت أكثر من 200 مليون دولار.وأوضح ليب إنه بموجب العقد ستشتري إستونيا أيضا الذخيرة وحلول الاتصالات، فضلاً عن حلول التدريب واللوجستيات، وتشمل الحزمة صواريخ ذات تأثيرات مختلفة تتراوح من 70 إلى 300 كيلومتر.وأشار المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية أنه بالإضافة إلى إستونيا، كان من المتوقع أن تشتري لاتفيا وليتوانيا نظام“هيمارس” للصواريخ المتعددة، وأضاف المركز أن عمليات التسليم الأولى لنظام "هيمارس" إلى إستونيا ستتم في عام 2024.يذكر أن عام 2022 شهد ارتفاعا في الطلب على "هيمارس" بعد أن حظي الأنظمة بدعاية من خلال انتشاره في أوكرانيا، وأعلنت عدة دول أخرى في وقت واحد عزمها على شراء هذا النظام من الولايات المتحدة، بما في ذلك بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأستراليا.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إستونيا توقع عقدا بقيمة 200 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "هيمارس"

11:36 GMT 03.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AP Photo / Roman Koksarov
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أعلن مركز الاستثمارات الدفاعية (ECDI) التابع لوزارة الدفاع الإستونية، اليوم السبت، أن إستونيا وقعت عقدا بقيمة 200 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء أنظمة "هيمارس" الصاروخية.
سبوتنيك. ووقّع ماغنوس فالديمار سار، المدير العام للمركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية (ECDI)، عقدا مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) لشراء أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "هيمارس"، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لتعزيز تطوير قدرة إستونيا كما سيساعد البلاد على تحقيق أهدافها الدفاعية، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت أكثر من 200 مليون دولار.
من جانبه، قال راميل ليب، مدير قسم التسلح في المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية، إن هذا العقد هو أكبر مشروع لشراء الأسلحة في إستونيا على الإطلاق.
وأوضح ليب إنه بموجب العقد ستشتري إستونيا أيضا الذخيرة وحلول الاتصالات، فضلاً عن حلول التدريب واللوجستيات، وتشمل الحزمة صواريخ ذات تأثيرات مختلفة تتراوح من 70 إلى 300 كيلومتر.
وأشار المركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية أنه بالإضافة إلى إستونيا، كان من المتوقع أن تشتري لاتفيا وليتوانيا نظام“هيمارس” للصواريخ المتعددة، وأضاف المركز أن عمليات التسليم الأولى لنظام "هيمارس" إلى إستونيا ستتم في عام 2024.
يذكر أن عام 2022 شهد ارتفاعا في الطلب على "هيمارس" بعد أن حظي الأنظمة بدعاية من خلال انتشاره في أوكرانيا، وأعلنت عدة دول أخرى في وقت واحد عزمها على شراء هذا النظام من الولايات المتحدة، بما في ذلك بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأستراليا.
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