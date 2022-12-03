https://sputnikarabic.ae/20221203/إعلام-البرلمان-المغربي-يستعد-لتعديلات-تستهدف-خفض-ضريبة-الدخل-1070797143.html
إعلام: البرلمان المغربي يستعد لتعديلات تستهدف خفض ضريبة الدخل
إعلام: البرلمان المغربي يستعد لتعديلات تستهدف خفض ضريبة الدخل
قالت تقارير إعلامية محلية إن البرلمان المغربي يستعد لمناقشة تعديلات تستهدف خفض الضريبة على الدخل في البلاد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T12:22+0000
2022-12-03T12:22+0000
2022-12-03T12:22+0000
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ووفقا لموقع هسبريس، فإن مجلس المستشارين سوف يصادق قريبا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ستصوّت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، "على الجزء الأول من مشروع القانون؛ فيما يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء المقبل".وحسب "هسبريس"، فإن مجموعات برلمانية قدمت تعديلات على المشروع قانون المالية، موضحةً أن الحكومة من المفترض أن تعلن عن موقفها إزاء تلك التعديلات.ولفتت إلى أن النقابة اقترحت ضريبة لا تزيد عن 10% لشريحة الدخل من 40.001 درهم إلى 50.000 درهم، و20% على شريحة الدخل من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم؛ و30% على شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.001، و34% على شريحة الدخل من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، و38% على الشريحة التي تزيد عن 180.000.طالع أيضا: المغرب يتجه لفرض "ضريبة تضامنية" بسبب كورونا.. فما جدواها؟
https://sputnikarabic.ae/20201116/المغرب-عفو-جديد-عن-تسديد-الضرائب-بـ-شرط-1047208449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
إعلام: البرلمان المغربي يستعد لتعديلات تستهدف خفض ضريبة الدخل
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قالت تقارير إعلامية محلية إن البرلمان المغربي يستعد لمناقشة تعديلات تستهدف خفض الضريبة على الدخل في البلاد.
ووفقا لموقع
هسبريس، فإن مجلس المستشارين سوف يصادق قريبا على مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث ستصوّت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، "على الجزء الأول من مشروع القانون؛ فيما يصادق عليه مجلس المستشارين في جلسة عامة، الثلاثاء المقبل".
16 نوفمبر 2020, 13:47 GMT
وحسب "هسبريس"، فإن مجموعات برلمانية قدمت تعديلات
على المشروع قانون المالية، موضحةً أن الحكومة من المفترض أن تعلن عن موقفها إزاء تلك التعديلات.
وأوضح أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب قامت بتقديم تعديلات، استهدفت منها تخفيض الضريبة على الدخل، حيث اقترحت "إعفاء شريحة الدخل إلى 40 ألف درهم من الضريبة، في حين ينص مشروع قانون المالية على إعفاء شريحة الدخل إلى غاية 30 ألف درهم فقط".
ولفتت إلى أن النقابة اقترحت ضريبة لا تزيد عن 10% لشريحة الدخل من 40.001 درهم إلى 50.000 درهم، و20% على شريحة الدخل من 50.001 درهم إلى 60.000 درهم؛ و30% على شريحة الدخل من 60.001 إلى 80.001، و34% على شريحة الدخل من 80.001 درهم إلى 180.000 درهم، و38% على الشريحة التي تزيد عن 180.000.