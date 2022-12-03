https://sputnikarabic.ae/20221203/إعلام-القطع-البحرية-العراقية-تغادر-المياه-الإقليمية-الكويتية--1070793369.html
إعلام: القطع البحرية العراقية تغادر المياه الإقليمية الكويتية
إعلام: القطع البحرية العراقية تغادر المياه الإقليمية الكويتية
قالت تقارير إعلامية محلية إن القطع البحرية العراقية التي دخلت المياه الإقليمية الكويتية قد غادرتها، أمس الجمعة. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T09:57+0000
2022-12-03T09:57+0000
2022-12-03T09:57+0000
العالم العربي
أخبار الكويت اليوم
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:962:2047:2113_1920x0_80_0_0_1f26046f1ca5261fbf9dc8e87cbd59db.jpg
ووفقا لما نقلته جريدة "القبس" الكويتية عن "مصادر دبلوماسية"، أكدت أن "القطع البحرية العراقية الثلاث التي تجاوزت المياه الإقليمية الكويتية، وسلمت البلاد مذكرة بشأنها، غادرت المياه الإقليمية الكويتية، بأوامر من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني".وقالت المصادر إن "التعاون الكويتي العراقي في جميع الجوانب لا تمسه أي شكوك أو عوائق، فيما يدعم أواصر الأخوة وحفظ أمن البلدين واستقرارهما".وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها سلّمت العراق، عبر سفيرها لدى بغداد، مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت.يشار إلى أن بين البلدين خلافات بشأن الحدود البحرية، لكن هناك جهود لتطويقها وفتح الباب أمام مزيد من التعاون خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت.وتأتي هذه المطالب فيما تحركت كتل نيابية في البرلمان العراقي في الفترة الماضية لبحث ما يصفونها بـ"التجاوزات الكويتية" على حقوق البلد البحرية.طالع أيضا: ولي العهد الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
https://sputnikarabic.ae/20221202/الكويت-تحتج-لدى-العراق-وتطالبه-بسحب-قطع-بحرية-تجاوزت-المياه-الإقليمية-فورا-1070773292.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102845/16/1028451601_0:770:2047:2305_1920x0_80_0_0_6a27dd3ea0b54e2d8f2556a0694c5ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, أخبار الكويت اليوم, أخبار العراق اليوم
إعلام: القطع البحرية العراقية تغادر المياه الإقليمية الكويتية
تابعنا عبر
قالت تقارير إعلامية محلية إن القطع البحرية العراقية التي دخلت المياه الإقليمية الكويتية قد غادرتها، أمس الجمعة.
ووفقا لما نقلته
جريدة "القبس" الكويتية عن "مصادر دبلوماسية"، أكدت أن "القطع البحرية العراقية الثلاث التي تجاوزت المياه الإقليمية الكويتية، وسلمت البلاد مذكرة بشأنها، غادرت المياه الإقليمية الكويتية، بأوامر من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني".
وقالت المصادر إن "التعاون الكويتي العراقي في جميع الجوانب لا تمسه أي شكوك أو عوائق، فيما يدعم أواصر الأخوة وحفظ أمن البلدين واستقرارهما".
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أنها سلّمت العراق، عبر سفيرها لدى بغداد، مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية للكويت.
وقال البيان: "سفير دولة الكويت لدى جمهورية العراق طارق الفرج، اجتمع مساء الخميس مع مدير الدائرة العربية بوزارة الخارجية العراقية السفير أسامة الرفاعي وسلمه مذكرة بشأن قيام ثلاث قطع بحرية عراقية بتجاوز المياه الإقليمية لدولة الكويت ومطالبتها بسحب هذه القطع فورا".
يشار إلى أن بين البلدين خلافات بشأن الحدود البحرية، لكن هناك جهود لتطويقها وفتح الباب أمام مزيد من التعاون خاصة بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني إلى الكويت.
وتأتي هذه المطالب فيما تحركت كتل نيابية في البرلمان العراقي في الفترة الماضية لبحث ما يصفونها بـ"التجاوزات الكويتية" على حقوق البلد البحرية.