https://sputnikarabic.ae/20221203/الأرجنتين-وهولندا-يصلان-ربع-نهائي-كأس-العالم-في-قطر-فيديو-1070815058.html
الأرجنتين وهولندا يصلان ربع نهائي كأس العالم في قطر.. فيديو
الأرجنتين وهولندا يصلان ربع نهائي كأس العالم في قطر.. فيديو
حجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T21:48+0000
2022-12-03T21:48+0000
2022-12-03T21:48+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب هولندا
منتخب الأرجنتين
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ونجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 - 1، لتواجه الأرجنتين في ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التي تغلبت على أستراليا بنتيجة 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا مساء السبت.تمكن ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الإسباني، من إحراز الهدف الأول لهولندا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.قبل أن يعزز داني بليند النتيجة للمنتخب الهولندي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. في وقت تمكن حاجي رايت من تقليص الفارق للولايات المتحدة الأمريكية في الدقيقة 76.ليعود ديمفريس ويسجل الهدف الثالث لـ"الطواحين" في الدقيقة 81 ويقضى بدوره على آمال الأمريكيين في العودة إلى المباراة.وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا، فقد تمكن الأول من الفوز بنتيجة 2-1، حيث نجح ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 35، ويضيف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن تُقلص أستراليا الفارق في الدقيقة 77 بهدف ذاتي بعد أن اصطدمت الكرة في إنزو فيرنانديز لتسكن شباك "التانغو".ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الهولندي والأرجنتيني في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منتخب هولندا, منتخب الأرجنتين
منتخب هولندا, منتخب الأرجنتين
الأرجنتين وهولندا يصلان ربع نهائي كأس العالم في قطر.. فيديو
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حجز المنتخب الأرجنتيني أولى بطاقات التأهل لربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد فوزه على أستراليا بهدفين لهدف.
ونجح المنتخب الهولندي في الفوز على نظيره الأمريكي بنتيجة 3 - 1، لتواجه الأرجنتين في ربع النهائي لمونديال قطر 2022، التي تغلبت على أستراليا بنتيجة 2-1، في المباراتين اللتين أقيمتا مساء السبت.
تمكن ممفيس ديباي، مهاجم برشلونة الإسباني، من إحراز الهدف الأول لهولندا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة.
قبل أن يعزز داني بليند النتيجة للمنتخب الهولندي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.
في وقت تمكن حاجي رايت من تقليص الفارق للولايات المتحدة الأمريكية في الدقيقة 76.
ليعود ديمفريس ويسجل الهدف الثالث لـ"الطواحين" في الدقيقة 81 ويقضى بدوره على آمال الأمريكيين في العودة إلى المباراة.
وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا، فقد تمكن الأول من الفوز بنتيجة 2-1، حيث نجح ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 35، ويضيف ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن تُقلص أستراليا الفارق في الدقيقة 77 بهدف ذاتي بعد أن اصطدمت الكرة في إنزو فيرنانديز لتسكن شباك "التانغو".
ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الهولندي والأرجنتيني في دور ربع نهائي المونديال، في المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.