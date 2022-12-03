https://sputnikarabic.ae/20221203/الأمين-العام-لاتحاد-الشغل-في-تونس-آن-الأوان-لإجراء-تعديل-حكومي--1070795013.html
الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس: آن الأوان لإجراء تعديل حكومي
الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس: آن الأوان لإجراء تعديل حكومي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم خلال تجمع عمالي بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:52+0000
2022-12-03T10:52+0000
2022-12-03T10:52+0000
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العالم العربي
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ونقلت مراسلة "سبوتنيك" عن الطبوبي قوله بأن "حكومة نجلاء بودن غامضة وبلا رؤية ومزدوجة الخطاب"، على حد تعبيره.وشدد أمين عام اتحاد الشغل بتونس على أن "البلاد تعيش اليوم وضعا خانقا وتدهورا على جميع الأصعدة، كما أن البلاد مقسمة وفاقدة للطريق".يشار إلى أن ارتفاع الأسعار بات القلق الأكبر للتونسيين، الذين يشكون من تهاوي مقدرتهم الشرائية، وهو ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى التهديد بالتظاهر.ووجه الطبوبي، في وقت سابق، رسالة حادة اللهجة إلى رئيس الحكومة، نجلاء بودن، ينبّه فيها من مخاطر إثقال كاهل المواطنين بالضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم ومن تداعيات غلاء الأسعار على مقدرتهم الشرائية.وقال الطبوبي إن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافا واستغلالا في الجباية".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس: آن الأوان لإجراء تعديل حكومي
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أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها اليوم خلال تجمع عمالي بالعاصمة، بمناسبة الذكرى 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، ضرورة إجراء تعديل حكومي.
ونقلت مراسلة "سبوتنيك" عن الطبوبي قوله بأن "حكومة نجلاء بودن غامضة وبلا رؤية ومزدوجة الخطاب"، على حد تعبيره.
وتابع الطبوبي قائلا "إننا مقبلون على انتخابات بلا لون ولا طعم وليدة دستور غير تشاركي، ولا محل إجماع أو موافقة عليه".
وشدد أمين عام اتحاد الشغل بتونس
على أن "البلاد تعيش اليوم وضعا خانقا وتدهورا على جميع الأصعدة، كما أن البلاد مقسمة وفاقدة للطريق".
يشار إلى أن ارتفاع الأسعار بات القلق الأكبر للتونسيين، الذين يشكون من تهاوي مقدرتهم الشرائية، وهو ما دفع الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، إلى التهديد بالتظاهر.
ووجه الطبوبي، في وقت سابق، رسالة حادة اللهجة إلى رئيس الحكومة، نجلاء بودن، ينبّه فيها من مخاطر إثقال كاهل المواطنين بالضرائب لتعبئة ميزانية الدولة للعام القادم ومن تداعيات غلاء الأسعار على مقدرتهم الشرائية.
وقال الطبوبي إن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع
في حال تواصل المس بالمقدرة الشرائية وفي ظل غياب العدالة الجبائية بين التونسيين وبقاء الأجراء أكثر الفئات استهدافا واستغلالا في الجباية".