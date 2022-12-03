https://sputnikarabic.ae/20221203/البحرين-تدين-الهجوم-المسلح-على-السفارة-الباكستانية-في-أفغانستان-1070791998.html
البحرين تدين الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في أفغانستان
البحرين تدين الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في أفغانستان
أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الباكستانية في أفغانستان، والذي تضمن محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T08:59+0000
2022-12-03T08:59+0000
2022-12-03T08:59+0000
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ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الخارجية بيانا أعربت فيه عن "تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان وشعبها الصديق ورفضها لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".وفتح مسلحون النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.ونقلت صحيفة "داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين
أخبار العالم الآن, العالم العربي, البحرين
البحرين تدين الهجوم المسلح على السفارة الباكستانية في أفغانستان
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أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، الهجوم المسلح الذي تعرضت له السفارة الباكستانية في أفغانستان، والذي تضمن محاولة اغتيال رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الخارجية بيانا أعربت فيه عن "تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان وشعبها الصديق ورفضها لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".
وأكدت الخارجية البحرينية في بيانها "على ضرورة حماية البعثات والمقار الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تنظم العمل الدبلوماسي الدولي".
وفتح مسلحون النار على رئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان، أمس الجمعة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
ونقلت صحيفة
"داون" عن وزارة الخارجية الباكستانية بيانا قالت فيه إن السفارة الباكستانية في كابول تعرضت لهجوم، اليوم الجمعة، تضمن استهداف القائم بالأعمال لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني.
وأضاف البيان أن نظاماني في أمان حاليا ولم يصب بأذى، إلا أن حارس الأمن، سيبوي إسرار محمد، أصيب "بجروح خطيرة" في الهجوم أثناء حماية رئيس البعثة.
وأعرب البيان عن إدانة باكستان بشدة لمحاولة اغتيال نظاماني والهجوم على مجمع السفارة، وطالب الحكومة الأفغانية المؤقتة "بإجراء تحقيقات شاملة على الفور في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين
والمواطنين في أفغانستان".