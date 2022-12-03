https://sputnikarabic.ae/20221203/الجيش-الأردني-يحبط-محاولة-تهريب-مخدرات-قادمة-من-سوريا-1070790842.html
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:58+0000
2022-12-03T06:58+0000
2022-12-03T06:58+0000
أخبار الأردن
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067256022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0520fad49e626fcc5e36c3d944da93e4.jpg
ونقل موقع قناة "المملكة"، الجمعة، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف أنه "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".وأوضح أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
https://sputnikarabic.ae/20220218/ضابط-أردني-القوات-المسلحة-طورت-طائرات-مسيرة-لمحاربة-مهربي-المخدرات-1058787166.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/04/1067256022_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_2284e36379d75f46e8d5192d26a953e3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
ونقل
موقع قناة "المملكة"، الجمعة، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
وأضاف أنه "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".
وتابع: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر".
وأوضح أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية
"ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".