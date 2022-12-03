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الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا
الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:58+0000
2022-12-03T06:58+0000
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ونقل موقع قناة "المملكة"، الجمعة، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".وأضاف أنه "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".وأوضح أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
https://sputnikarabic.ae/20220218/ضابط-أردني-القوات-المسلحة-طورت-طائرات-مسيرة-لمحاربة-مهربي-المخدرات-1058787166.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات قادمة من سوريا

06:58 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIالجيش الأردني
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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أعلن الجيش الأردني إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.
ونقل موقع قناة "المملكة"، الجمعة، عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قوله إن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".
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وأضاف أنه "بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى فرارهم إلى داخل العمق السوري".

وتابع: "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على 182 كف حشيش و194 ألف حبة كبتاغون، وسلاح ناري بالإضافة إلى كمية من الذخائر".

وأوضح أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
كما أكد أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
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