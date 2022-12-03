https://sputnikarabic.ae/20221203/الحرس-الثوري-نعلم-أن-الأمريكيين-يقومون-بتدريب-وتمويل-الجماعات-الإرهابية-من-أجل-مهاجمة-إيران-1070796861.html

الحرس الثوري: نعلم أن الأمريكيين يقومون بتدريب وتمويل الجماعات الإرهابية من أجل مهاجمة إيران

الحرس الثوري: نعلم أن الأمريكيين يقومون بتدريب وتمويل الجماعات الإرهابية من أجل مهاجمة إيران

أكد الحرس الثوري الإيراني أن "العقوبات الأمريكية على بلاده غير جديدة، وهي لم ولن تؤثر، وتدل على هزيمة الأمريكيين". 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T12:10+0000

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2022-12-03T12:10+0000

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وقال القائد الأعلى للحرس الثوري وللقوات المسلحة والحكومية شمالي وغربي إيران، العميد محمد تقي أُصانلو، في لقاء مع قناة الميادين: إن "الشعب الإيراني يجب أن يعلم أن موضوع العقوبات بات موضوعاً بالياً"، مضيفا: "لا أملك شيئاً في الولايات المتحدة لكي يفرضوا عقوبات عليّ، وكل ما يقومون به من دون جدوى".وتابع: "نعلم أن الأمريكيين يقومون بتدريب وتمويل الجماعات الإرهابية من أجل مهاجمة إيران"، مؤكدا أن "الحرس الثوري يقوم بكل ما في وسعه لتوفير احتياجات الشعب الإيراني، ومن يقوم بالشغب ليس من أبناء الشعب".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 [بين إيران من جهة، والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى]، لم يكن "بناءً".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.وتتناول مسودة الاتفاق خفض العقوبات عن إيران؛ مقابل الخطوات النووية اللازمة لإعادة الاتفاق النووي الإيراني، إلى "المسار الصحيح".وانسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20221203/أمير-عبد-اللهيان-وبوريل-يبحثان-آخر-مستجدات-المفاوضات-النووية-1070790379.html

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