https://sputnikarabic.ae/20221203/الخارجية-الإيرانية-حقوق-البشر-ألعوبة-لدى-عدد-من-الحكومات-المجرمة-1070793679.html
الخارجية الإيرانية: حقوق البشر ألعوبة لدى عدد من الحكومات المجرمة
الخارجية الإيرانية: حقوق البشر ألعوبة لدى عدد من الحكومات المجرمة
صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "حقوق البشر ألعوبة لدى عدد من الحكومات المجرمة"، مشيرة إلى أن "جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:05+0000
2022-12-03T10:05+0000
2022-12-03T10:05+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل جندي الكيان الصهيوني أمام الملأ، يستحق ردا عالميا، لكن جرائم الكيان الإجرامي الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق الإنسان، ولا يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائمه تلك".وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية: حقوق البشر ألعوبة لدى عدد من الحكومات المجرمة
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صرحت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "حقوق البشر ألعوبة لدى عدد من الحكومات المجرمة"، مشيرة إلى أن "جرائم الكيان الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، إن "استشهاد الشاب الفلسطيني عمار حمدي مفلح بعدة رصاصات مباشرة من قبل جندي الكيان الصهيوني أمام الملأ، يستحق ردا عالميا، لكن جرائم الكيان الإجرامي الصهيوني اليومية لا تدان من قبل مدعي حقوق الإنسان، ولا يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائمه تلك".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم
التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".
وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، مساء أمس الجمعة، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".
هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة
من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين
في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
وتابع الاتحاد الأوروبي: "2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006، حيث قتل 140 فلسطينيا"، مشددا على أنه وفقا للقانون الدولي "يقتصر استخدام القوة المميتة بشكل صارم على المواقف التي يوجد فيها تهديد خطير ووشيك للحياة والأطراف".