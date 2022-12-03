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السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:32+0000
2022-12-03T06:32+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان.يذكر أن اتفاقية الوديعة كانت قد وقّعت بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا

السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان

06:32 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
في هذه الصورة التي نشرتها الجمعية الوطنية الباكستانية، يهنئ الرئيس الباكستاني السابق والنائب آصف علي زرداري رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب حديثًا شهباز شريف، خلال جلسة للجمعية الوطنية، في إسلام أباد، باكستان 11 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
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وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في إسلام آباد ومساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد- 19".
يذكر أن اتفاقية الوديعة كانت قد وقّعت بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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