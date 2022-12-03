https://sputnikarabic.ae/20221203/السعودية-تمدد-وديعة-بـ3-مليارات-دولار-لدى-باكستان-1070790248.html

السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان

السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان

أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T06:32+0000

2022-12-03T06:32+0000

2022-12-03T06:32+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

اقتصاد

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877522_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_e4c03aa59f11af2af3f7a4b0383dfd08.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان.يذكر أن اتفاقية الوديعة كانت قد وقّعت بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

https://sputnikarabic.ae/20220428/رئيس-وزراء-باكستان-السعودية-من-أعظم-الأصدقاء-ولها-مكانة-خاصة-في-قلوب-الجميع-1061703211.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا