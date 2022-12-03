https://sputnikarabic.ae/20221203/السعودية-تمدد-وديعة-بـ3-مليارات-دولار-لدى-باكستان-1070790248.html
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T06:32+0000
2022-12-03T06:32+0000
2022-12-03T06:32+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877522_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_e4c03aa59f11af2af3f7a4b0383dfd08.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان.يذكر أن اتفاقية الوديعة كانت قد وقّعت بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
https://sputnikarabic.ae/20220428/رئيس-وزراء-باكستان-السعودية-من-أعظم-الأصدقاء-ولها-مكانة-خاصة-في-قلوب-الجميع-1061703211.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b0add2a0c1722984e8466bd40bd50644.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
السعودية تمدد وديعة بـ3 مليارات دولار لدى باكستان
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية أن القرار جاء تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأضافت أن تمديد الوديعة يأتي استمرارًا للدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية لباكستان
.
وأوضحت أن القرار يهدف إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في إسلام آباد ومساعدتها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة "كوفيد- 19".
يذكر أن اتفاقية الوديعة كانت قد وقّعت بين الصندوق السعودي للتنمية والبنك المركزي الباكستاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.