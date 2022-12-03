https://sputnikarabic.ae/20221203/السويد-تستجيب-لضغوط-تركيا-وترحل-عضوا-في-حزب-العمال-الكردستاني-1070799410.html
السويد تستجيب لضغوط تركيا وترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني
السويد تستجيب لضغوط تركيا وترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني
في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T13:16+0000
2022-12-03T13:16+0000
2022-12-03T13:16+0000
أخبار تركيا اليوم
السويد
فنلندا
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_e182f50eb573eb505f2ce57794489e04.jpg
وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن العضو ويدعى محمود تات، حكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه للحزب (المحظور في تركيا)، قد فر إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.وأضافت أن تات وصل إلى مطار إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب "الأناضول".في حين أفادت شبكة "NTV"، أن الشرطة التركية استلمته فور وصوله إلى المطار، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.وتتهم تركيا فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران بمدريد.وكانت فنلندا والسويد قد تخلتا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو/ أيار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".
https://sputnikarabic.ae/20221104/أردوغان-يؤكد-رفض-تركيا--لعضوية-فنلندا-والسويد-في-الناتو-حتى-تتخذا-الخطوات-اللازمة-1069841050.html
السويد
فنلندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:0:1945:1459_1920x0_80_0_0_7c5f0349886f2cffede9537c8430b474.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني
أخبار تركيا اليوم, السويد, فنلندا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, حزب العمال الكردستاني
السويد تستجيب لضغوط تركيا وترحل عضوا في حزب العمال الكردستاني
تابعنا عبر
في وقت تضغط فيه أنقرة على ستوكهولم للقيام بمزيد من الخطوات مقابل انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رحّلت السويد عضوا مُدانا في حزب "العمال الكردستاني"، إلى تركيا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن العضو ويدعى محمود تات، حكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر في تركيا لانتمائه للحزب (المحظور في تركيا)، قد فر إلى السويد عام 2015 لكن رُفض طلبه للجوء.
وأضافت أن تات وصل إلى مطار إسطنبول مساء الجمعة بعد أن اعتقلته الشرطة السويدية، بحسب "الأناضول".
في حين أفادت شبكة "NTV"، أن الشرطة التركية استلمته فور وصوله إلى المطار، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
وتتهم تركيا
فنلندا والسويد بتوفير ملاذ آمن لجماعات كردية محظورة تعتبرها أنقرة "إرهابية"، وعرقلت طلبهما الانضمام لعضوية الناتو رغم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في يونيو/ حزيران بمدريد.
وكانت فنلندا والسويد
قد تخلتا عن عقود من عدم الانحياز العسكري وبدأتا مساعي للانضمام للناتو في مايو/ أيار في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ويتطلب قرار الانضمام للحلف إجماع دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة، لكن فقط تركيا والمجر لم تصادقا بعد على العضوية.
وأعلنت أنقرة أنها تتوقع من ستوكهولم اتخاذ إجراءات بشأن قضايا من بينها تسليم مجرمين وتجميد أصول "إرهابيين".