https://sputnikarabic.ae/20221203/السيسي-والملك-عبد-الله-يؤكدان-مواصلة-توسيع-التعاون-الثنائي-بين-الأردن-ومصر-والثلاثي-مع-العراق-1070804148.html
السيسي والملك عبد الله يؤكدان مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق
السيسي والملك عبد الله يؤكدان مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق
أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:15+0000
2022-12-03T15:15+0000
2022-12-03T15:15+0000
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وأعرب الزعيمان، خلال مباحثات جرت بينهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، عن "اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات"، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.وشددا على "مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية".وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني والرئيس المصري "ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".وشهدت الفترة الأخيرة جهودا واسعة بين كل من الأردن والعراق ومصر؛ لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك عبر مشاريع الربط الكهربائي، بما يحقق مصالحهم المشتركة، وتم عقد العديد من اللقاءات لمناقشة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.وقال الملك عبد الله الثاني، مؤخرا، إن الأردن "يسعى من خلال التعاون مع الأشقاء في مصر والعراق، وكذلك في المشاريع الإقليمية، لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية".
https://sputnikarabic.ae/20221031/وزراء-خارجية-مصر-والعراق-والأردن-يجتمعون-للتنسيق-على-هامش-التحضير-للقمة-العربية-1069693878.html
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أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
أخبار الأردن, مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيسي والملك عبد الله يؤكدان مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق
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أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، "مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر والثلاثي مع العراق".
وأعرب الزعيمان، خلال مباحثات جرت بينهما في قصر الاتحادية بالقاهرة، عن "اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص على تعزيزها في شتى المجالات"، حسب وكالة
الأنباء الأردنية- بترا.
وشددا على "مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية".
وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني والرئيس المصري "ضرورة تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وأهمية تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وشهدت الفترة الأخيرة جهودا واسعة بين كل من الأردن والعراق ومصر؛ لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما في ذلك عبر مشاريع الربط الكهربائي
، بما يحقق مصالحهم المشتركة، وتم عقد العديد من اللقاءات لمناقشة التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وقال الملك عبد الله الثاني، مؤخرا، إن الأردن "يسعى من خلال التعاون مع الأشقاء في مصر والعراق، وكذلك في المشاريع الإقليمية، لبناء شراكات اقتصادية تنعكس نتائجها على المنطقة
وتسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية".