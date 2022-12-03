https://sputnikarabic.ae/20221203/العراق-عشرات-من-سائقي-الشاحنات-يقطعون-طريقا-حيويا-جنوبي-البلاد-1070794305.html
العراق... عشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريقا حيويا جنوبي البلاد
العراق... عشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريقا حيويا جنوبي البلاد
تسبب عشرات من سائقي الشاحنات في العراق، اليوم السبت، في قطع طريق حيوي يربط بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:22+0000
2022-12-03T10:22+0000
2022-12-03T10:22+0000
العالم العربي
العراق
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ونقلت وكالة أنباء "يقين" العراقية عن مصادرها أن عشرات السائقين قطعوا الطريق الدولي السريع بصرة - ناصرية على طريق تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار.وأوضحت المصادر أن سبب إقدام السائقين على قطع الطريق، هو فرض غرامات كبيرة عليهم بسبب تجاوز الحمولات السعة المحددة.وفي وقت سابق، قال مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، إن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار، وأن"قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 %، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".وأشار الياسري إلى أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
العراق... عشرات من سائقي الشاحنات يقطعون طريقا حيويا جنوبي البلاد
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تسبب عشرات من سائقي الشاحنات في العراق، اليوم السبت، في قطع طريق حيوي يربط بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء
"يقين" العراقية عن مصادرها أن عشرات السائقين قطعوا الطريق الدولي السريع بصرة - ناصرية على طريق تل اللحم جنوبي محافظة ذي قار.
وأوضحت المصادر أن سبب إقدام السائقين على قطع الطريق، هو فرض غرامات كبيرة عليهم بسبب تجاوز الحمولات السعة المحددة.
وفي وقت سابق، قال مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، إن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار، وأن"قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 %، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".
وأشار الياسري إلى أن "الحكومة ووزارة المالية تمتلك فرصة لإسناد الفئات الهشة
والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة والمشمولين بالحماية الاجتماعية والمتقاعدين من خلال هذه الأموال بتخصيص جزء منها ضمن موازنة 2023".