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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221203/الفرنسي-هيرفي-رينارد-يوجه-رسالة-خاصة-للجمهور-السعودي-بعد-خروج-منتخبهم-من-كأس-العالم-2022-1070794711.html
الفرنسي هيرفي رينارد يوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من كأس العالم 2022
الفرنسي هيرفي رينارد يوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من كأس العالم 2022
وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T10:36+0000
2022-12-03T10:36+0000
بطولة كأس العالم 2022
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال رينارد، عبر حسابه على "تويتر": "لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم، بكثير من المشاعر"، موجها "شكر خاص للجماهير التي حضرت إلى الدوحة، وأيضا لكل شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم".وأضاف المدرب الفرنسي: "كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي.. انتبهوا على أنفسكم وأراكم قريبا".وودعت السعودية منافسات مونديال قطر بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة الثالثة التي ضمت الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، علما بأن الأخضر السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية, أخبار السعودية اليوم

الفرنسي هيرفي رينارد يوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من كأس العالم 2022

10:36 GMT 03.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE هيرفي رينارد مدرب المغرب
هيرفي رينارد مدرب المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، رسالة للجمهور السعودي بعد خروج منتخبهم من دور المجموعات لمونديال "قطر 2022".
وقال رينارد، عبر حسابه على "تويتر": "لقد بذلنا قصارى جهدنا خلال كأس العالم، بكثير من المشاعر"، موجها "شكر خاص للجماهير التي حضرت إلى الدوحة، وأيضا لكل شعب المملكة العربية السعودية على دعمهم".
وأضاف المدرب الفرنسي: "كل هذه اللحظات الرائعة ستبقى في ذاكرتي.. انتبهوا على أنفسكم وأراكم قريبا".
وودعت السعودية منافسات مونديال قطر بعد احتلالها المركز الأخير في المجموعة الثالثة التي ضمت الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك، علما بأن الأخضر السعودي حقق فوزا تاريخيا على الأرجنتين بنتيجة 2-1.
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