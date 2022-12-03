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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221203/القوات-الروسية-تعلن-القضاء-على-أكثر-من-190-جنديا-أوكرانيا-في-اتجاهات-مختلفة-بأوكرانيا-1070796526.html
القوات الروسية تعلن القضاء على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا في اتجاهات مختلفة بأوكرانيا
القوات الروسية تعلن القضاء على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا في اتجاهات مختلفة بأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا في اتجاهات مختلفة بأوكرانيا. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T11:54+0000
2022-12-03T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم السبت، "على جبهة كوبيانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية أفشلت ضربات طائرات الهيليكوبتر ونيران المدفعية الروسية محاولات العدو شن هجوم على اتجاه كوزيموفكا، ونتيجة لذلك تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وعربة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع شاحنات صغيرة".وتابعت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من العودة إلى مواقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن فقدت 60 جنديا في يوم واحد."في اتجاه دونيتسك، بذلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات فاشلة لاستعادة مواقع قواتها في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وأفدييفكا ومارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. ونتيجة للأضرار الناجمة عن الضربات، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وخمس مدرعات في يوم واحد".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و 8 قذائف "في يوم واحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عشر مركبات جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق غوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وبيسكي وكيريلوفكا ونيكولسكوي ونوفوترويتسكوي ويغوروفكا وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20221201/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-وتعترض-8-قذائف-هيمارس-وأولخا-1070732121.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تعلن القضاء على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا في اتجاهات مختلفة بأوكرانيا

11:54 GMT 03.12.2022 (تم التحديث: 11:59 GMT 03.12.2022)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على أكثر من 190 جنديا أوكرانيا في اتجاهات مختلفة بأوكرانيا.
وجاء في بيان الوزارة الروسية، اليوم السبت، "على جبهة كوبيانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية أفشلت ضربات طائرات الهيليكوبتر ونيران المدفعية الروسية محاولات العدو شن هجوم على اتجاه كوزيموفكا، ونتيجة لذلك تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيًا وتدمير دبابتين وعربة قتال مشاة وثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع شاحنات صغيرة".
وأضاف البيان "في اتجاه كراسني ليمان، تم إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية للهجوم على مناطق كالوميتشيخا وجيتلوفكا، ونتيجة الضربات الجوية للجيش ونيران المدفعية، تم إيقاف وحدات العدو وتفريقها. وتم القضاء على أكثر من 30 جنديا أوكرانيا ومركبتي قتال مشاة وثلاث عربات مدرعة".
وتابعت الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية لم تتمكن من العودة إلى مواقعها في جمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن فقدت 60 جنديا في يوم واحد.
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2022
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"في اتجاه دونيتسك، بذلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولات فاشلة لاستعادة مواقع قواتها في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وأفدييفكا ومارينكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. ونتيجة للأضرار الناجمة عن الضربات، تم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وخمس مدرعات في يوم واحد".
وأضاف البيان " في اتجاه جنوب دونيتسك، قام العدو بمحاولات للهجوم المضاد في مناطق سلادكوي وشيفتشينكو ونوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. أوقفت الضربات الجوية الهجومية ونيران المدفعية وحدات القوات المسلحة الأوكرانية ودفعتهم إلى مواقعهم الأصلية. وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 40 قتيلا وجريحا أوكرانيا. وتم تدمير عربتي قتال وخمس سيارات".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 10 طائرات مسيرة أوكرانية و 8 قذائف "في يوم واحد، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عشر مركبات جوية أوكرانية بدون طيار في مناطق غوليكوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية وبيسكي وكيريلوفكا ونيكولسكوي ونوفوترويتسكوي ويغوروفكا وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
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