https://sputnikarabic.ae/20221203/الكرملين-يعلن-رفض-روسيا-لفرض-سقف-لسعر-النفط-1070801803.html

الكرملين يعلن رفض روسيا لفرض سقف لسعر النفط

الكرملين يعلن رفض روسيا لفرض سقف لسعر النفط

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تقبل سقفا على أسعار النفط وستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T13:51+0000

2022-12-03T13:51+0000

2022-12-03T13:51+0000

روسيا

دميتري بيسكوف

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وأضاف بيسكوف في إفادة صحفية: "لن نقبل هذا السقف، وبعد التحليل الذي سننجزه على وجه السرعة سنقدم تقريرا حول آلية العمل".ونوه بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور دونباس يوما ما.وتعليقًا على اجتماع محتمل بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو في ديسمبر/ كانون الثاني، قال بيسكوف إن حدثًا مشتركًا ممكن ويتم الآن تنسيقه.وأعلنت مجموعة الدول السبع الكبار يوم أمس الجمعة أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".ويشار في البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر، "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".

https://sputnikarabic.ae/20221203/أوليانوف-تعليقا-على-تسقيف-أسعار-النفط-الروسي-أوروبا-ستعيش-دون-النفط-الروسي-ابتداء-من-العام-المقبل-1070798932.html

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روسيا, دميتري بيسكوف