https://sputnikarabic.ae/20221203/المفوضية-الأوروبية-تعلن-أن-الاتفاق-على-سقف-سعر-النفط-الروسي-يتضمن-فترة-انتقالية-1070807628.html
المفوضية الأوروبية تعلن أن الاتفاق على سقف سعر النفط الروسي يتضمن "فترة انتقالية"
المفوضية الأوروبية تعلن أن الاتفاق على سقف سعر النفط الروسي يتضمن "فترة انتقالية"
أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق على تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل يتضمن فترة انتقالية، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي التي يجري... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T17:10+0000
2022-12-03T17:10+0000
2022-12-03T17:10+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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بروكسل - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "إن سقف السعر يتضمن انتقالًا سلسًا، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي المشتراة بأسعار تفوق السقف المحدد، التي يجري تحميلها على الناقلات قبل 5 ديسمبر وتفريغها قبل 19 يناير".وأعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تقبل سقفا على أسعار النفط وستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20221203/خبير-جزائري-تداعيات-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-لن-تظهر-على-المدى-القريب-1070797305.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
المفوضية الأوروبية تعلن أن الاتفاق على سقف سعر النفط الروسي يتضمن "فترة انتقالية"
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق على تحديد سقف سعر للنفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل يتضمن فترة انتقالية، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي التي يجري تحميلها على الناقلات قبل 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري (الموعد المقرر لبدء تطبيق سقف السعر) وتفريغها قبل 19 كانون الثاني/يناير المقبل.
بروكسل - سبوتنيك. وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان: "إن سقف السعر يتضمن انتقالًا سلسًا، ولن يجري فرضه على شحنات النفط الروسي المشتراة بأسعار تفوق السقف المحدد، التي يجري تحميلها على الناقلات قبل 5 ديسمبر وتفريغها قبل 19 يناير".
وأعلنت مجموعة الدول السبع الكبار أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل.
وجاء في بيان المجموعة
: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 ديسمبر 2022، توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولارا أمريكيا للبرميل".
صرح المتحدث
باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن روسيا لن تقبل سقفا على أسعار النفط وستتخذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.