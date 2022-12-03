https://sputnikarabic.ae/20221203/الملك-الأردني-عبد-الله-الثاني-يقوم-بزيارة-رسمية-إلى-الجزائر-1070795661.html
الملك الأردني عبد الله الثاني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر
الملك الأردني عبد الله الثاني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر
شرع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين. 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T11:31+0000
2022-12-03T11:31+0000
2022-12-03T11:31+0000
العالم العربي
زيارة
الجزائر
ملك الأردن عبدالله الثاني
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وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية: "بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشرع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين، ابتداءً من السبت 03 ديسمبر 2022".وكانت آخر زيارة للملك الأردني إلى الجزائر في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمشاركة في أشغال القمة العربية.ووجّه الملك عبد الثاني رسالة شفهية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, زيارة, الجزائر, ملك الأردن عبدالله الثاني
العالم العربي, زيارة, الجزائر, ملك الأردن عبدالله الثاني
الملك الأردني عبد الله الثاني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر
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شرع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين.
وأفاد بيان
الرئاسة الجزائرية: "بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشرع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين، ابتداءً من السبت 03 ديسمبر 2022".
وكانت آخر زيارة للملك الأردني إلى الجزائر في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمشاركة في أشغال القمة العربية.
ووجّه الملك عبد الثاني رسالة شفهية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.
وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".
وقال الصفدي في تصريح صحفي عقب اللقاء: "تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ورسالة شفاهية من جلالته أكدت الحرص على زيادة التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين".
وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني".