https://sputnikarabic.ae/20221203/انطلاق-معرض-بيروت-العربي-الدولي-للكتاب-بدورته-الـ64-وسط-صعوبات-وتحديات-صور-1070801159.html

انطلاق معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته الـ64 وسط صعوبات وتحديات... صور

انطلاق معرض بيروت العربي الدولي للكتاب بدورته الـ64 وسط صعوبات وتحديات... صور

بعد انقطاع قسري دام ثلاث سنوات وتعثر تنظيمي في العام الماضي، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ64 من "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب"، تحت شعار "أنا أقرأ بتوقيت... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T13:45+0000

2022-12-03T13:45+0000

2022-12-03T13:45+0000

تقارير سبوتنيك

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لبنان

كتاب

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وفي حين سجل المعرض تراجعا ملحوظا بالدور المشاركة في العام الماضي، من 240 دار نشر عربية ولبنانية إلى 90، سجل هذا العام مشاركة 133 دار نشر.قالت سلوى السنيورة، رئيسة النادي الثقافي العربي لـ"سبوتنيك"، إن "عدد دور النشر المشاركة هي 133، ومن ضمنها يوجد تمثيل ل 5 دول عربية، ويوجد تمثيل ل دور نشر فرنسية لكن عبر دور نشر لبنانية، الحضور العربي والدولي هو رمزي ولكن لم يغب وهنا أهمية الأمر، وهو ما سينقل إلى سائر الدول العربية ودور النشر أن الأمر بخير وباستطاعتهم في الدورات القادمة الالتحاق".وحول إقبال اللبنانيين على المعرض في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان والضائقة المالية التي يعاني منها اللبنانيين توقعت السنيورة أن " يكون هناك إقبال من الناس لأن اللبناني متعطش للمعرفة والكتاب والثقافة، وهو يدرك إنه ليس بالضرورة أن يكون قادرا على الإنفاق من دخله على الكتب الثقافية، ولكن هذا لا يمنعه من الاطلاع والمعرفة، أحيانا كل فرد يستطيع أن يطلع على كل ما هو جميل وليس بالضرورة أن يقتني هذا الجمال والكتاب مصدر للجمال و باستطاعتنا أن نطلع عليه".ومن جهتها قالت سميرة عاصي رئيس نقابة اتحاد الناشرين في لبنان إن " النقابة في السنة الماضية ارتأت وبسبب الظروف الأمنية والاقتصادية والمعيشية وغيرها ألا تقيم المعرض، في حين أيد النادي الثقافي العربي إقامة المعرض وبالتالي رأينا ما حدث".وأشارت إلى أن "أول معرض للكتاب أقيم في الشرق الأوسط كان في لبنان وتلاه فيما بعد معرض في بغداد والقاهرة، وهذه السنة قلنا إن علينا استنهاض دورنا الثقافي بجهدنا كنقابة ونادي بتمويل شخصي من كل ناشر، وأتمنى أن يكون على حسن الظن، والمميز بالمعرض هذه السنة هو وجود عناوين كتب جديدة".وتشارك في المعرض وزارة الثقافة والرياضة والشباب لسلطنة عمان، حيث عرض في جناحها كتب تاريخية ودينية وروايات متنوعة.وقال سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد سعيدي ، إن "معرض بيروت العربي الدولي للكتاب 64 هو فرصة جيدة لمشاركة سلطنة عمان وجميع دور النشر العربية به، ولبنان مرجعه إلى الوطن العربي، والوطن العربي دون لبنان يعتبر ناقص، نحن نشعر بالسعادة كسلطنة عمان بالمشاركة في المعرض".

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