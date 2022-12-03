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https://sputnikarabic.ae/20221203/برلماني-روسي-يقول-إن-سقف-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-ارتفاع-هائل-في-أسعار-الوقود-1070791890.html
برلماني روسي يقول إن سقف أسعار النفط الروسي يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الوقود
برلماني روسي يقول إن سقف أسعار النفط الروسي يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الوقود
قال النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الفيدرالية الروسي، إيفان أبراموف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي... 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T08:57+0000
2022-12-03T08:57+0000
العالم
روسيا
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وقال أبراموف: "عواقب مثل هذا القرار واضحة: سيؤدي إلى زيادة الطلب وتعطيل سلاسل التوريد والنمو الهائل في أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم".وتوصل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وبحسب ما ورد تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليق على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن روسيا لن تقدم أي شيء إلى الخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها الخاصة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لن تزود البلدان التي تفرض أي سقف للأسعار، بالنفط.
https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-واثقة-من-استمرار-الطلب-على-نفطها-على-الرغم-من-الحد-الأقصى-للأسعار--1070789099.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

برلماني روسي يقول إن سقف أسعار النفط الروسي يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الوقود

08:57 GMT 03.12.2022
© Sputnik . Максим Богодвид / الانتقال إلى بنك الصوراستخراج النفط من باطن الأرض
استخراج النفط من باطن الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© Sputnik . Максим Богодвид
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قال النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الفيدرالية الروسي، إيفان أبراموف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي إلى نمو هائل في أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم.
وقال أبراموف: "عواقب مثل هذا القرار واضحة: سيؤدي إلى زيادة الطلب وتعطيل سلاسل التوريد والنمو الهائل في أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم".
وتوصل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وبحسب ما ورد تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
روسيا واثقة من استمرار الطلب على نفطها بالرغم من فرض سقف للأسعار
04:42 GMT
وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليق على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن روسيا لن تقدم أي شيء إلى الخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها الخاصة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لن تزود البلدان التي تفرض أي سقف للأسعار، بالنفط.
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