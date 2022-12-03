https://sputnikarabic.ae/20221203/برلماني-روسي-يقول-إن-سقف-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-ارتفاع-هائل-في-أسعار-الوقود-1070791890.html

برلماني روسي يقول إن سقف أسعار النفط الروسي يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الوقود

برلماني روسي يقول إن سقف أسعار النفط الروسي يؤدي إلى ارتفاع هائل في أسعار الوقود

قال النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الفيدرالية الروسي، إيفان أبراموف، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي سيؤدي... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T08:57+0000

2022-12-03T08:57+0000

2022-12-03T08:57+0000

العالم

روسيا

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وقال أبراموف: "عواقب مثل هذا القرار واضحة: سيؤدي إلى زيادة الطلب وتعطيل سلاسل التوريد والنمو الهائل في أسعار الوقود في جميع أنحاء العالم".وتوصل الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. وبحسب ما ورد تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.وفي سبتمبر/أيلول، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليق على فكرة الغرب للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، إن روسيا لن تقدم أي شيء إلى الخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها الخاصة. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا لن تزود البلدان التي تفرض أي سقف للأسعار، بالنفط.

https://sputnikarabic.ae/20221203/روسيا-واثقة-من-استمرار-الطلب-على-نفطها-على-الرغم-من-الحد-الأقصى-للأسعار--1070789099.html

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العالم, روسيا