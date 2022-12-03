https://sputnikarabic.ae/20221203/بوريل-تدريب-أكثر-من-1000-جندي-أوكراني-كجزء-من-بعثة-المساعدة-في-الاتحاد-الأوروبي-1070788174.html

بوريل: تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني كجزء من بعثة المساعدة في الاتحاد الأوروبي

بوريل: تدريب أكثر من 1000 جندي أوكراني كجزء من بعثة المساعدة في الاتحاد الأوروبي

قال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن أكثر من 1000 جندي أوكراني يخضعون حاليا لتدريب عسكري كجزء من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في... 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T00:27+0000

2022-12-03T00:27+0000

2022-12-03T00:40+0000

أخبار أوكرانيا

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بروكسل - سبوتنيك. قال بوريل على تويتر ليلة الجمعة: "اليوم، وصلت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في أوكرانيا إلى قدرتها التشغيلية الأولية الكاملة. يتم بالفعل تدريب 1100 جندي".وأضاف بوريل إن "البعثة ستنتج عروض تدريب لتلبية الاحتياجات الأوكرانية وسنوفر الموارد: 16 مليون يورو [16.8 مليون دولار] للمعدات الفتاكة لأغراض التدريب".وزار بوريل موقع تدريب بعثة الاتحاد الأوروبي في بولندا يوم الجمعة والتقى بالمجموعة الأولى من المتدربين الأوكرانيين هناك.في منتصف نوفمبر، أكد مجلس الاتحاد الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا ووافق على تمويل إضافي لتعزيز قدرة الجيش الأوكراني.تم تصميم المهمة لتدريب ما لا يقل عن 15000 جندي أوكراني.ويوم الخميس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الناتو لن ينجذب إلى الصراع في أوكرانيا، ودعا إلى زيادة إنتاج الذخيرة للحلف وأوكرانيا.وتقدم الدول الغربية مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية لكييف وسط العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. نددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

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