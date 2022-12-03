https://sputnikarabic.ae/20221203/تونس-وليبيا-توقعان-مذكرة-تفاهم-لتبادل-الأيدي-العاملة-1070798794.html

تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الأيدي العاملة

تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الأيدي العاملة

وقعت كل من تونس وليبيا، اليوم السبت، مذكرة تفاهم في مجال الأيدي العاملة المتخصصة بين البلدين. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T13:01+0000

2022-12-03T13:01+0000

2022-12-03T13:01+0000

العالم العربي

أخبار تونس اليوم

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103650/47/1036504777_0:286:5001:3099_1920x0_80_0_0_74801ce0d2c4b58ea076fd828947d93c.jpg

ووفقا لبيان نشره موقع "نسمة" التونسي فإن كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين نصيبي، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، قد شهدا أمس الجمعة، توقيع مذكرة تفاهم في مجال التشغيل وتبادل اليد العاملة والتكوين المهني بين البلدين.وحسب البيان فإن الوزير التونسي أكد "أهمية تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الشقيقة ليبا وتأكيد الروابط المتينة التي تجمع البلدين والإسهام في المخطط الإعماري التي تسعى الحكومة الليبية على تنفيذه في هذه المرحلة".وأوضح النصيبي أن "مذكرة التفاهم تفتح مجالات تعاون كبيرة ومتواصلة في مجال تبادل اليد العاملة المختصة والاستئناس بالتجربة التونسية في مجال التشغيل التكوين المهني لخلق التكامل الاقتصادي بما يخدم مصلحة البلدين".جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، كان قد زار تونس الأربعاء والخميس الماضيين، حيث ناقش عددا من القضايا محل لااهتمام المشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد.طالع أيضا: هل خسرت تونس نصيبها من إعادة الإعمار في ليبيا أمام مصر؟

https://sputnikarabic.ae/20221117/ما-الذي-ستجنيه-تونس-من-إنشاء-منطقة-اقتصادية-حرة-مع-ليبيا-1070287966.html

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم