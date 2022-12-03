https://sputnikarabic.ae/20221203/حزب-الله-الحل-في-فلسطين-لن-يكون-إلا-بالمقاومة-المسلحة-1070804887.html
"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة
"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:48+0000
2022-12-03T15:48+0000
2022-12-03T15:48+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر": "مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم"، متسائلا: من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟.وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، "استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية".وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
إسرائيل
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة
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أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر": "مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم"، متسائلا: من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟.
وأضاف نعيم قاسم، "لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم
التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".
وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، "استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية".
وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".
هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة
من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين
في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".