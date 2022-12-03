عربي
https://sputnikarabic.ae/20221203/حزب-الله-الحل-في-فلسطين-لن-يكون-إلا-بالمقاومة-المسلحة-1070804887.html
"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة
"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية". 03.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-03T15:48+0000
2022-12-03T15:48+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101467/94/1014679447_0:2188:2336:3502_1920x0_80_0_0_a355ad35db3bad213406208fdc5613df.jpg
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر": "مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم"، متسائلا: من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟.وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، "استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية".وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101467/94/1014679447_0:1752:2336:3504_1920x0_80_0_0_00b28ab73e571e38f902695f553f71bb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

"حزب الله": الحل في فلسطين لن يكون إلا بالمقاومة المسلحة

15:48 GMT 03.12.2022
© AFP 2022نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2022
© AFP 2022
تابعنا عبرTelegram
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أن "الحل في فلسطين بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، عبر حسابه على "تويتر": "مجرم صهيوني يقتل شابا فلسطينيا أعزل قرب نابلس أمام العالم"، متسائلا: من يحمي الشعب الفلسطيني من إجرام الصهاينة؟ من يحمي العالم من خطر الصهيونية؟.
وأضاف نعيم قاسم، "لن نشكو إلى المستكبرين المتواطئين. الحل بالمقاومة المسلحة، ولا حل غيره للتحرير والحماية".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد صرحت أن "إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، يعتبر جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".
وأعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، "استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية".
وأكدت الرئاسة في بيان صدر عنها، أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".
هذا وأعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه البالغ من الاستخدام المفرط للقوة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين في بيان، على تويتر: "قلقون بشدة من تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفة: "في آخر 72 ساعة فقط، قُتل 10 فلسطينيين على يد قوى الأمن الداخلي فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:59 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала