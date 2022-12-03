https://sputnikarabic.ae/20221203/خبير-جزائري-تداعيات-وضع-سقف-لسعر-النفط-الروسي-لن-تظهر-على-المدى-القريب-1070797305.html

خبير جزائري: تداعيات وضع سقف لسعر النفط الروسي لن تظهر على المدى القريب

خبير جزائري: تداعيات وضع سقف لسعر النفط الروسي لن تظهر على المدى القريب

قال الخبير الاقتصادي الجزائري، بلقاسم بوخروف؛ إن تداعيات قرار مجموعة السبع وأستراليا، بتحديد سقف لسعر النفط الروسي، لن تظهر على المدى القصير والمتوسط. 03.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-03T12:32+0000

2022-12-03T12:32+0000

2022-12-03T12:32+0000

العالم

روسيا

الجزائر

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الجزائر - سبوتنيك. وقال بوخروف، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن عواقب مثل هذا القرار "لن تظهر إلا على المدى الطويل، لأن الهدف الأساسي من الآلية التي يريدها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، هو تقليل الموارد المالية المتاحة لروسيا [مع] الحفاظ على تدفق النفط الروسي، حتى عندما يتعطل الشحن البحري، حين يباع النفط فوق عتبة معينة".واعتبر بوخروف، الأستاذ الجامعي في جامعة مولود معمري بتيزي وزو، أن سعر 60 دولارا لبرميل النفط الروسي، "لن يؤثر بشكل كبير على هيكل الأسعار، لأنه في الوقت الحالي، هذا هو سعر خام الأورال في روسيا تقريبا".هذا وأعلنت مجموعة السبع وأستراليا، بوقت مبكر اليوم السبت، في بيان مشترك، اتفاقها على تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وذلك عقب اتفاق مماثل توصل إليه، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد كرر سابقا في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي تضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.

https://sputnikarabic.ae/20221203/محلل-سياسي-ليبي-دول-الخليج-لن-تستطيع-تعويض-نقص-النفط-الروسي-في-الأسواق-بعد-تحديد-سقف-لسعره-1070794820.html

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